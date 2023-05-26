Доллар демонстрирует фронтальный рост

Несмотря на некоторое ослабление в пятницу, 26 мая, для американского доллара это была уже третья подряд неделя роста. Инвесторы явно ставят на дальнейшее повышение учетной ставки ФРС, которая, по всеобщему мнению, продолжит затянувшуюся борьбу с упрямой инфляцией, не желающей отступать. Второй фактор, влияющий на состояние американской валюты, это, конечно, неумолимо приближающийся дефолт, вернее, его вероятность, по госдолгу.

25 мая, в четверг, судя по сообщениям американских СМИ, на переговорах по повышению потолка госдолга между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти произошел явный сдвиг в положительном направлении заключения соглашения и повышения уровня госдолга.

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Индекс доллара США, характеризующий соотношение между долларом и корзиной шести крупных валют, снизился к утру пятницы на 0,2% до 104,06. Накануне, в четверг, напомним, он находился на двухмесячном максимуме – 104,31.

Еще одной причиной трехнедельного ралли доллара являются ожидания инвесторов, что в борьбе с инфляцией ФРС будет вынуждена дольше сохранять учетную ставку на высоком уровне. Вероятность того, что главный банк США повысит ставку на четверть процента на своем следующем заседании в июне, сейчас оценивается в 42,5%. Еще совсем недавно относительно высокая вероятность того, что Федрезерв начнет во второй половине года ее понижать, в последние дни существенно снизилась.

В четверг были опубликованы данные по рынку труда, из которых следует умеренный рост на прошлой неделе количества обращений за пособиями по безработице до 229 тысяч. Это ниже прогнозов.

«Последние события на валютном рынке главным образом вызваны значительной переоценкой политики Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США»,- цитирует Reuters стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

Доллар немного отодвинулся от шестимесячного максимума по курсу к иене. На предыдущих торгах он оценивался в 140,23 иены за доллар, но к закрытию биржи остановился на отметке 139,67 долларов.

Евро и фунт несколько восстановили утраченные накануне позиции, но тем не менее до восстановления статуса кво с долларом еще, похоже, не время.

Сейчас пока не очень понятно, удастся ли ЕЦБ ограничить рост цен для достижения через два года поставленной цели по инфляции – 2%.

Евро закончил четверг ростом на 0,1% по отношению к американскому доллару – 1,07350 доллара за евро. Сейчас курс евро совсем недалеко от достигнутого в среду двухлетнего минимума до 1,0708.