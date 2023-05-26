Экономический двигатель Европы заглох

Без особого риска ошибиться можно утверждать, что новости из Берлина на этой неделе сильно озадачили и расстроили общеевропейское начальство. Речь, конечно, идет об экономических данных, обнародованных статистическим управлением ФРГ Destatis, из которых следует, что первая европейская экономика вошла в рецессию. Невеселое же настроение наверняка царит в Брюсселе, потому что рецессия немецкой экономики едва ли пройдет бесследно для всей объединенной Европы.

Экономика ФРГ не одно десятилетие по праву считается экономическим двигателем Европы, спасающим ее из всех последних кризисов. Однако сейчас, не исключено, спасать или, как минимум, основательно отремонтировать придется сам двигатель. Естественно, это может закончиться остановкой автомобиля, если сравнить Евросоюз с этим транспортным средством.

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«Здоровье немецкой экономики,- говорит профессор университета SAIS Europe Дана Аллин,- имеет решающее значение для всей европейской экономики, для гармонии и солидарности блока».

Причин, по которым Германия оказалась у разбитого корыта, несколько. Это и десятилетия ошибочной (по мнению Bloomberg) энергетической политики Берлина, и кончина двигателя внутреннего сгорания, на которых работает подавляющее большинство немецких автомобилей, и медленный переход к новейшим технологиям. Именно они, а также позабытый экономистами Bloomberg резкий отказ от дешевых российских энергоносителей, которые в прямом смысле этого слова стали «топливом» для немецкого экономического чуда, превратившего Германию в главную экономику Европы, привели страну к рецессии, которая по прогнозам экономистов может оказаться глубокой и затяжной.

Конечно, нелегкие времена у немецкой экономики бывали в последнюю треть века, миновавшую после воссоединения двух Германий, и раньше, но тогда, в отличие от нынешнего кризиса, страной руководило опытное и эффективное правительство. Достаточно сказать, что Олаф Шольц стал федеральным канцлером, имея самую слабую поддержку населения в послевоенной истории страны.

«Наше общество оказалось наивным, потому что нам казалось, что дела идут прекрасно,- цитирует Bloomberg главу BASF SE Мартина Брудермюллера.- Между тем, наши проблемы накапливались. Сейчас же нас ждет период перемен. Даже не знаю, понимают ли это остальные немцы».

В январе этого года канцлер Олаф Шольц утверждал, что Германия сумеет избавиться от зависимости от российских энергоносителей без рецессии. Однако так же, как во многих других вопросах, он ошибся. Экономика ФРГ показывала рост в последние пять кварталов всего дважды. Причем, спад зафиксирован два квартала подряд: в последнем в 2022 году (-0,5%) и в первом в текущем году (-0,3%).

Естественно, экономисты обращали внимание на замедление в последние годы экономического развития в ФРГ по сравнению с другими европейскими странами. Кстати, МВФ прогнозирует, что в этом году окажется по этому показателю на последнем месте в Большой семерке. Тем не менее, Шольц полон… оптимизма.

«У немецкой экономики отличные перспективы,- прокомментировал он печальную экономическую статистику.- Выпуская на волю рыночные силы и отказываясь от бюрократических проволочек, мы решаем вызовы, с которыми столкнулись».

Самым главным из них является переход в энергетике. Для сохранения конкурентоспособности необходимы в достатке энергоносители и энергия. Кстати, еще до отказа от российских энергоносителей электроэнергия в ФРГ была одной из самых дорогих на континенте. Сейчас она стоит еще дороже. Не удивительно, что Германия рискует вообще остаться без промышленности, потому что немецкие компании переводят производство и инвестиции в страны, где энергия дешевле, а условия лучше.

Берлин пытается решить проблему дорогой энергии введением потолка на цены в ряде энергоемких отраслей, но даже эта временная мера обойдется налогоплательщикам в 30 млрд евро.

Несмотря ни на что правительство Шольца продолжает тратить огромные средства на «зеленый» переход, причем, надеется провести его в сжатые сроки. В Берлине, похоже, не хотят видеть суровую реальность, заключающуюся в том, что Германия плохо приспособлена к развитию возобновляемых источников энергии ввиду относительно небольшой протяженности побережья (ветровая энергия) и дефицита солнца (солнечная энергия).

Германия всегда отличалась высоким развитием науки. По расходам на научные разработки она находится на высоком четвертом месте после США, Китая и Япония, но эффективность патентов и научных разработок немецких ученых и инженеров быстро падает. Это особенно заметно в автопроме, являющемся, между прочим, одним из главных драйверов немецкой экономики. Немецкие автогиганты явно отстают от американских и азиатских конкурентов в секторе электромобилей, которые все больше теснят традиционные авто с двигателями внутреннего сгорания.

Богатство и финансовое и социальное благополучие ФРГ во многом зависит от мощного производственного сектора. Однако эта мощь привела к опасной зависимости от заграничных рынков как по заказам, так и по сырью, в первую очередь, от Китая. Канцлер Шольц сейчас требует от руководства немецких компаний сокращать сотрудничество с Пекином, но не находит понимания. Китай является главным торговым партнером Германии. Однако в торговле с Пекином у нее немаленький дефицит – 84,9 млрд евро в прошлом году.

Немецкой экономике явно не хватает инвестиций. Особенно сильно инвестиционный голод ощущается в цифровых технологиях. ФРГ занимает по этому показателю в рейтинге стран Организации по экономическому сотрудничеству и развитию в зависимости от объема экономики четвертое место от конца.

Политические проблемы усиливают проблемы в экономике. Правящая коалиция состоит из социал-демократов, свободных демократов и зеленых. Как и предсказывали политологи при ее создании, с единством в правительстве очень большие проблемы. Разногласия, как нетрудно догадаться, сильно мешают эффективной работе и снижают шансы на успешную борьбу с рецессией и экономическими неурядицами.

Еще одной серьезной проблемой является демография. Немецкое общество быстро стареет. Согласно последним опросам каждая вторая компания вынуждена снижать производство из-за дефицита рабочей силы. Экономисты подсчитали, что нехватка квалифицированных рабочих обходится первой экономике Европы ежегодно в 85 млрд долларов.

В этом году, например, пенсионного возраста достигнут более миллиона немцев. Это приблизительно на 320 тыс. больше, чем численность молодых людей, достигших взрослого возраста. К концу десятилетия, дефицит рабочей силы увеличится до полумиллиона человек.