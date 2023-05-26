Экономика Европы оказалась в серьезной опасности в связи с кризисом в Германии из-за Украины

Устойчивость немецкой экономики оказалась перед лицом серьезных вызовов, что создает серьезную угрозу для всего континента, пишет Bloomberg.

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В 2022 году ФРГ успешно справлялась со всеми сложностями, констатирует агентство, однако на данный момент вопрос заключается в том, сможет ли ее правительство придерживаться стратегии преодоления кризиса.

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В январе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что стране удалось избежать глубокой рецессии, несмотря на энергокризис, вызванный конфликтом на Украине и санкциями, однако накануне, 25 мая, Федеральное статистическое ведомство сообщило, что ВВП Германии в первом квартале текущего года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами; за последние пять кварталов рост фиксировался всего дважды.

Как пишет Bloomberg, эксперты прогнозируют немецкой экономике отставание от других стран Европы «на долгие годы», а Международный валютный фонд считает, что в этом году рост ВВП Германии будет самым медленным среди стран — членов G7. Шольц между тем настроен оптимистично и утверждает, что перспективы немецкой экономики очень хорошие.

Наиболее насущной проблемой для Германии остается энергетика, уточняет агентство. Берлин реагирует на опасения, добиваясь ограничения цен на электроэнергию для ряда отраслей, таких как химическая промышленность, до 2030 года — этот план может обойтись налогоплательщикам в 30 млрд евро ($32 млрд). Это временное решение свидетельствует об отчаянном положении страны с точки зрения поставок, подчеркивается в заметке.

После закрытия последних ядерных реакторов и запуска процесса поэтапного отказа от угля к 2030 году страна установила около 10 гигаватт ветряных и солнечных мощностей — однако темпы, необходимые для достижения поставленных целей, должны быть в два раза выше. Администрация Шольца планирует к указанному сроку подключить примерно 625 млн солнечных панелей и 19 тыс. ветряных турбин, но обещания ускорить внедрение до нескольких месяцев, а не лет, пока не принесли результатов.

«Между тем ожидается, что спрос резко возрастет из-за электрификации всего — от отопления и транспорта до сталелитейного производства и тяжелой промышленности», — пишет агентство, указывая на «горькую реальность», в которой ресурсы для выработки такого количества «зеленой» энергии в Германии ограничены из-за относительно небольшой береговой линии и недостатка солнца. ФРГ пытается создать обширную инфраструктуру для импорта водорода из Австралии, Канады и Саудовской Аравии, делая ставку на технологию, которая еще не была протестирована в таких масштабах.

Проблемы имеются и по другим направлениям. Так, патентные данные Bertelsmann Stiftung демонстрируют, что способность Германии оставаться на переднем крае ослабевает, пишет агентство. «Согласно данным Всемирного патентного ведомства, около трети патентов, поданных в Европе, поступают из Германии, однако большая часть инновационной мощи сосредоточена в крупных компаниях, таких как Siemens и Volkswagen, и сосредоточена вокруг хорошо зарекомендовавших себя отраслей промышленности», — сообщается в материале.

На фоне избыточной бюрократии, зависимости от зарубежных рынков, нехватки инвестиций в высокотехнологичных сферах, внутриполитической нестабильности и демографических проблем, это может привести к более серьезному, чем это пытаются выставить немецкие власти, и стать настоящим испытанием для жизнестойкости экономики ФРГ, которая имеет решающее значение для всей Европы.