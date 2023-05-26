Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» назвал точные сроки завершения СВО

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми сделал прогноз о сроках завершения специальной военной операции (СВО), которая уже больше года продолжается на Украине.

В эфире YouTube-каналу Вальдман-LINE экс-разведчик предположил, что в настоящее время Россия готовит масштабное наступление, возможно даже по всей линии фронта.

«По итогам этой операции Москва и Киев действительно могут сесть за стол переговоров, за которым Зеленский подпишет как минимум формальную капитуляцию, признав потерю огромных территорий», – уверен Кедми.

При этом он считает, что планы США и Украины в данном случае не имеют никакого смысла, так как слова Байдена давно уже никто всерьёз не воспринимает даже в его ближайшем окружении. С Зеленским – аналогичная история.

«Если говорить о самой ситуации, да вооруженный конфликт на Украине закончится в течение этого года, скорее всего в первой его половине и конец ему положит масштабное наступление российских сил и те успехи, которые будут достигнуты при этом наступлении», – полагает политолог.

По его мнению, любой успех ВС РФ приблизит окончание конфликта и подписание мирного договора на условиях Москвы.

«Если у противников Москвы хватит ума и ответственности до того, как ВС РФ окончательно решат этот вопрос, тогда это будет лишь частичный успех России, но и он всё равно приведёт к полному поражению коллективного Запада и того, что ещё совсем недавно называлось Украина», – подчеркнул Кедми.

Если же Вашингтон и Брюссель вовремя не пойдут на переговоры, то, как предупредил эксперт, российское наступление завершится полным разгромом Украины с последующим присоединением большей части её территорий к РФ.

«Возможно в границах некоторых регионов будет создано совершенно новое государство, но оно станет нейтральным, демилитаризованным и очищенным от нацистской идеологии. Как бы то ни было, у западной антироссийской коалиции при нынешних раскладах нет ни единого шанса на победу», – резюмировал экс-глава израильской спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», Кедми заявил, что он совсем не исключает такого развития событий, при котором уже в скором времени к президенту РФ Владимиру Путину выстроится очередь из мировых лидеров. Как пояснил политолог, главной причиной, по которой это произойдёт, станет глобальный мировой кризис.

