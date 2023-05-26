Финляндия выразила обеспокоенность в связи с выходом РФ из соглашения о военных инспекциях

Выход России из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций негативно скажется на уровне доверия между двумя странами.

Об этом заявил в беседе с Helsingin Sanomat финский бригадный генерал Сами Нурми.

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Ранее МИД Финляндии сообщил, что Хельсинки получил информацию от Москвы о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке.

«На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности», — сказал Нурми.

Он пояснил, что несмотря на наличие других линий обмена сведениями, личные встречи между военными и чиновниками обладали особой ценностью. «После встречи телефонные переговоры проводить легче», — уточнил генерал.

По словам Нурми, решение Москвы является одним из примеров того, как страна «разрывает оставшиеся связи с западными странами, в то время как Запад сохраняет санкции». В случае исчезновения еще оставшихся связей государства-соседи «отдалятся друг от друга еще сильнее», предположил он.

«Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто», — подчеркнул Нурми.

Соглашение, подписанное в 2000 году, предусматривало ежегодные оценочные визиты по обе стороны границы. У финских представителей была возможность посетить военные объекты в РФ, а российские представители имели возможность увидеть финские объекты своими глазами. Проведение визитов было приостановлено во время пандемии, после начала спецоперации на Украине инспекции не проводились.

Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, в связи с вхождением Финляндии в НАТО и планами по вступлению в блок Швеции «сужается та часть Европы, которая исповедовала военно-политический нейтралитет». По словам министра, ранее эти государства «создавали пространство для поиска баланса интересов, компромиссов между натовской частью Европы»; теперь же возможность для конструктивной политики в Европе по сути исчезает.