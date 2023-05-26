Немцы возмущены запретом газовых бойлеров

План правительства Шольца по замене нефтяных и газовых бойлеров для обогревания новых зданий и помещений на тепловые насосы вызывает негодование у подавляющего большинства жителей ФРГ, пишет Oil Price. Власти хотят провести ее чересчур быстро. К тому же, замена обогревателей – удовольствие не из дешевых.
Несмотря на сложную обстановку в Берлине упрямо не хотят менять поставленную задачу – обнулить углеродные выбросы в атмосферу к 2045 году. Замена бойлеров, работающих на ископаемых видах топлива, тепловыми насосами является одним из пунктов этой амбициозной программы. Замена, предположительно, будет обходиться более чем в 9 млрд евро в год в течение первых пяти лет. После же 2028 года, утверждают в Берлине, расходы должны сократиться почти вдвое благодаря увеличению производства тепловых насосов и увеличению добычи ветровой и солнечной энергии.
Власти предлагают гражданам компенсацию в размере 30% от расходов. Несмотря на это немцам решение Шольца, мягко говоря, не понравилось.
«Люди возмущены и негодуют,- рассказала в интервью Financial Times Петра Уэрц из Ассоциации жилой недвижимости (RPA).- Они не понимают, почему все это должно произойти так быстро».
Специалисты отмечают, что нововведение затронет 66 млн немцев и что оно повсюду вызывает протесты. В правительстве с заменой бойлеров на насосы тоже согласны не все. Больше всего возражений у свободных демократов.
Зеленая партия, еще один участник правящей коалиции, возглавляемой социал-демократами, быстро теряет поддержку населения. По последним данным, ее рейтинг упал до 14% и она уступает сейчас даже ультраправой партии «Альтернатива для Германии».
Запрет бойлеров, вступающий в силу с 1 января 2024 года, к тому же, спровоцировал резкий скачок спроса на газовые бойлеры. Дело в том, что все бойлеры, установленные до 31 декабря текущего года, смогут работать и после запрета.