Немцы возмущены запретом газовых бойлеров

План правительства Шольца по замене нефтяных и газовых бойлеров для обогревания новых зданий и помещений на тепловые насосы вызывает негодование у подавляющего большинства жителей ФРГ, пишет Oil Price. Власти хотят провести ее чересчур быстро. К тому же, замена обогревателей – удовольствие не из дешевых.

Несмотря на сложную обстановку в Берлине упрямо не хотят менять поставленную задачу – обнулить углеродные выбросы в атмосферу к 2045 году. Замена бойлеров, работающих на ископаемых видах топлива, тепловыми насосами является одним из пунктов этой амбициозной программы. Замена, предположительно, будет обходиться более чем в 9 млрд евро в год в течение первых пяти лет. После же 2028 года, утверждают в Берлине, расходы должны сократиться почти вдвое благодаря увеличению производства тепловых насосов и увеличению добычи ветровой и солнечной энергии.