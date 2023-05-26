Герман Греф оценил потенциал роста доли МСБ в ВВП минимум в два раза

В «Сбербанке» наращивают долю кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) и видят потенциал роста в этом сегменте. В кулуарах форума ОПОРЫ РОССИИ глава Сбера Герман Греф оценил потенциал для роста доли МСБ в ВВП минимум в два раза. И подчеркнул, что количество малых предпринимателей выросло как в ковид, так и в прошлом сложном году, потому что правительство РФ много для этого делает.

При этом сейчас необходимо повысить доступность кредитов для малого бизнеса, унифицировать госпрограммы и увеличить лимиты по ним.

«Нам нужна ежеквартальная аналитика того, как работают меры поддержки малого бизнеса. Мы не должны останавливаться ни на минуту в этом вопросе. Если меры поддержки используются недобросовестными участниками, их надо закрывать. Меры поддержки, которые дают результаты, надо расширять. И, конечно, все это надо унифицировать и автоматизировать», - прокомментировал Греф на мероприятии.

Как уточнили в «Сбере», на 1 апреля 2023 года доля кредитного портфеля в малом и среднем предпринимательстве достигла 46,9% (в 2020-м — 32,6%). Кредитный портфель банка по этому направлению также растет высокими темпами — в 1,6 раза быстрее, чем рынок в целом. На 1 января 2023 года он составил 4,4 трлн рублей. Увеличивается и доля кредитующихся субъектов малого и среднего бизнеса: в «Сбере» это 16% от общего числа активных клиентов МСП, при том, что в среднем по рынку — 8,4%.

Меры господдержки помогают наращивать число кредитов, так в сегменте МСП они составляют 15–20% портфеля. Однако по основным программам действующих лимитов недостаточно — их необходимо увеличить, считает Греф. На данный момент «Сбер» кредитует корпоративных клиентов по 21 госпрограмме (14 федеральных и 7 региональных).

Цифровизация также положительно сказывается на объеме кредитования. Например, предприниматели могут рассчитать свой кредитный потенциал в банке благодаря специальному сервису в «Сбербанк Онлайн», и более 500 тыс. клиентов уже воспользовались такой возможностью, добавили в пресс-службе. При этом доля онлайн-кредитов, которые можно взять всего за 3 минуты, за последние два года выросла практически до 80%.