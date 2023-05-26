«Калашников» сообщил о планах по кратному увеличению выпуска беспилотников

Концерн «Калашников» сформировал подразделение по производству беспилотных летательных аппартов.

Основная задача дивизиона — производство комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами, предназначенных для высокоточного поражения удаленных одиночных и групповых наземных объектов противника. «Кроме самих БЛА дивизион будет производить наземные средства их запуска, контрольно-проверочные машины, мобильные пункты управления из состава комплексов для корректировки стрельбы высокоточных боеприпасов, средства обслуживания техники специального назначения. Также в дивизионе будут выполняться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разным направлениям», — указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте госкорпорации «Ростех», в которую входит концерн..

По словам президента концерна «Калашников» Алана Лушникова, на текущий год намечено техническое перевооружение, а уже в 2024-м концерн планирует увеличить количество производимых БЛА в несколько раз. Лушников пояснил, что речь идет о барражирующих боеприпасах и разведывательных беспилотниках. «Точное количество и объемы мы озвучить не можем, но увеличение производства всей спецтехники будет кратным», — заявил он.