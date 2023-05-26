Медведев рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Существуют «необратимые законы войны»; в случае определенных действий западных стран в ситуации вокруг Украины Москва может оказаться вынуждена нанести превентивный удар.

Об этом в ходе визита во Вьетнам заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

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«Есть необратимые законы войны. Если дойдет до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — сказал он.

Зампред Совбеза уточнил, что Запад не осознает возможности такого развития событий, однако до этого «дойдет при определенных условиях». Говоря о растущей номенклатуре вооружений, которые НАТО направляет на Украину, Медведев предположил, что в какой-то момент речь может зайти о ядерном оружии. «Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом», — подчеркнул он.

По словам Медведева, Европа «сошла с ума» и пытается своими решениями «накалить» обстановку, в то время как США «действуют в створе своих прагматических интересов» и зарабатывают на ситуации, при этом пытаясь «изничтожить многовекового врага».

Также Дмитрий Медведев высказал мнение, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, если не уничтожить нацистскую природу власти нынешнего киевского режима. «Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — отметил он, добавив, что при нынешнем режиме «будет три года перемирия, два года конфликта — и снова все повторится».

«Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве», — заключил заместитель председателя Совета безопасности.