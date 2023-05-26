Минобороны сообщило о новых успехах российской армии на Украине

Минобороны РФ сообщило о новых успехах российской армии, которых она добилась в зоне проведения специальной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, озвученным на брифинге 26 мая официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, за последние сутки на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, 5 автомобилей, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 190 украинских боевиков, 3 пикапа, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-30. В районе населённого пункта Верхнекаменское (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка (Запорожская область) и Новоселка (ЛНР). Потери противника составили свыше 120 убитыми и ранеными, а также 4 автомобиля.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Кисловка (Харьковская область). В районах населённых пунктов Масютовка и Ивановка (Харьковская область) пресечены действия 2-х украинских ДРГ. Потери противника составили до 35 боевиков, 3 автомобиля и гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении армейской авиацией и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Уничтожено более 60 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30), а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок ВС РФ поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92-х районах. В районе населённого пункта Новониколаевка (Николаевская область) уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ».

Российские средства ПВО перехватили оперативно тактическую ракету «Гром-2», 9 снарядов РСЗО HIMARS и 2 крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow». Уничтожены 20 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Ольшана (Харьковская область), Золотаревка, Николаевка (ЛНР), Артёмовск (ДНР), Голая Пристань, Великая Лепетиха (Херсонская область), Комсомольское и Токмак (Запорожская облась).

Всего с начала СВО российские силы уничтожены 429 самолётов, 235 вертолётов, 4 341 БПЛА, 424 ЗРК, 9 302 танка и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин РСЗО, 4 908 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 10 464 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 25 мая Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ были в поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.