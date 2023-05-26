Небольшие банки демонстрируют хорошую устойчивость во времена шторма

- Станислав Витальевич, что позволяет российскому банковскому сектору и банку «Союз», в частности, надежно работать в новых условиях?

- С моей точки зрения, ключевое событие, которое позволило нам выстоять сейчас, произошло в 2014 году, когда после ряда кризисов стало понятно, что слишком большая интеграция с западными финансовыми рынками несет для нас долгосрочные риски. С того момента стала преобладать продуманная логика повышения автономности нашей финансовой системы. Тогда были сделаны правильные шаги и было принято решение о создании суверенной платежной системы «Мир». К ней в тот момент многие относились со скепсисом, но именно сейчас мы поняли и оценили дальновидность.

Второе, что нам, безусловно, помогло: по уровню технологического развития мы находимся на одном из первых мест в мире, и это позволяет российским банкам быстро изменять свои процессы. Быть мобильными, адаптивными к изменяющимся условиям, эффективно взаимодействовать с клиентами.

Что касается банка «Союз», то являясь частью финансовой группы «Ингосстрах», мы имеем большие возможности и хорошую устойчивость. Поэтому несмотря на все волнения и штормы на мировых рынках, мы себя чувствуем уверенно и являемся тихой гаванью для наших клиентов.

Даже в начале прошлого года, когда многие столкнулись с проблемами, у банка «Союз» было достаточно ликвидности. Многие наши клиенты, которые обычно диверсифицировали банковские операции, «припарковались» у нас, чтобы избавиться от груза «токсичных» валют и переориентировать свои операционные и расчетные потоки. Мы с такой задачей успешно справляемся.

- А как банк «Союз» помогал клиентам избавиться от груза токсичных валют?

- Мы быстро наладили отношения с китайскими банками, выстроили инфраструктуру взаимодействия по юаням и консультировали клиентов, которые были немножко дезориентированы и не знали, что делать: искать варианты для продолжения расчетов в долларах и евро или начинать планомерно (а не в пожарном порядке) переводить свои расчеты и инвестиционные накопления в юани. Мы, оценив ситуацию в моменте и перспективе, выдали клиентам рекомендации и помогли провести реструктуризацию. Так как все это происходило планово, клиенты не понесли повышенных транзакционных издержек, не сделали непродуманных шагов.

- Какие новые технологии способствуют спокойствию банковских клиентов, какие новые коммерческие продукты предлагаются?

- Во всех финансовых организациях нашей страны развивается онлайн-банкинг, растет функционал мобильных приложений, блокчейн и искусственный интеллект. Эти технологии позволяют повысить качество обслуживания клиентов, сделать операции более удобными, улучшить управление рисками. Кроме того, банки активно развивают такие новые продукты, как цифровые финансовые активы или инвестиционные продукты на основе блокчейн-технологий.

Продукт, который будет только набирать популярность — это экосистемы. Ярким тому примером служит экосистема «Ингосстраха», где мы сосредоточены на главном, и каждое звено экосистемы — это самостоятельная единица.

Флагманский финансовый продукт нашей экосистемы — карта «Ингосстрах Бонус» Digital. Это ключ к экосистеме «Ингосстраха» со стороны банка. Продукт уже запущен, сейчас он обрастает дополнительными преимуществами: появляются подписки на различные сервисы, специализации в бонусной программе, например, «Ингодом» или «Ингоздоровье», «Ингоавто».

Эти разделы наполняются спецпредложениями от нашей обширной партнерской сети, которая постоянно растет, становится масштабнее и разнообразнее.

- Как российскими банками проводятся трансграничные операции на западном направлении в новых условиях, насколько банк «Союз», в частности, зависим от системы SWIFT?

- Отключение санкционных банков от SWIFT и прекращение работы с западными финансовыми партнерами было практически мгновенным, но российские банки морально и технологически были к этому готовы. Многие банки к середине лета 2022 года постепенно переориентировали финансовые потоки на восточное направление и перешли на расчеты в юанях и других национальных иностранных валютах: лирах, риалах и так далее. Стали использовать аналоги SWIFT, ведь SWIFT — это система хорошая, но не монопольная. Есть китайская система обмена финансовыми сообщениями CIPS, которая точно так же помогает проводить расчеты, в России был заблаговременно создан аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). И хотя SWIFT действительно использовался как основной канал обмена, СПФС практически всеми банками был протестирован как резервный канал. Кроме того, любой банк может связаться с партнерской финансовой организацией напрямую через систему «банк-клиент». Все эти альтернативы, может быть, менее привычны, но это вполне работающие механизмы. Наш банк использует в своей работе все упомянутые каналы передачи финансовых сообщений.

Новыми условиями можно назвать только те обстоятельства, что постепенно иностранные банки-корреспонденты из недружественных стран начали закрывать доступ к прямым расчетам в USD, EUR, GBP и CHF и тем российским банкам, которые формально не являются фигурантами санкционных списков. Если речь идет о внутрироссийских транзакциях, то российский ЦБ обязал все банки перейти на российские системы коммуникации финансовой информации до 1 октября 2023 г. Банк «Союз» подключен к СПФС и использует ее. К сожалению, есть ряд иностранных банков, которые пока не собираются подключаться к СПФС и не имеют собственных систем «банк-клиент», в такой ситуации приходится пока полагаться на текущий канал обмена финансовой информации SWIFT.

Банк «Союз» провел работу над тем, чтобы выстроить с банками-корреспондентами надежные механизмы расчетов в национальных валютах в соответствии со спросом со стороны своих клиентов. В тех случаях, когда спрос на платежи в какой-либо национальной валюте крайне невелик, открытие счета в такой валюте не имеет экономического смысла и нет возможности осуществить расчеты в рублях, мы рекомендуем клиентам проводить расчеты с контрагентами в китайских юанях. При этом не возникает проблем как с репатриацией экспортной выручки в юанях, так и с конвертацией ее в другие валюты.

- Как приходится поступать, если под санкциями оказался клиент банка, и его средства пытаются заблокировать или воспрепятствовать платежам?

- Если до 2022 года западные банки хотя бы следовали букве их же собственной опубликованной нормативной документации, то сейчас они практикуют весьма расширенное трактование ограничительных мер и часто принимают не взвешенное решение о том, чтобы в принципе отказаться от проведения платежа контрагента из России. Часто им бывает неважно, под санкциями он или не под санкциями, достаточно что из России. Мы разъясняем своим клиентам, что с такой группой банков нужно постепенно прекращать сотрудничество. Есть группа банков, которая следует своей собственной нормативной документации, не применяя расширенного толкования. Это и банки восточного направления, но и ряд западных. Нужно ориентироваться на сотрудничество с ними.

- Мы уже коснулись в разговоре возросшей роли юаня во внешнеэкономической деятельности, а какое место стали занимать платежи в юанях и вклады в юанях в работе банка «Союз», насколько они востребованы клиентами?

- Операции в юанях очень востребованы. Более 80 процентов внешнеэкономических расчетов, которые проводят через наш банк юридические лица, происходят именно в юанях. Причем для этого мы используем наши корреспондентские отношения как с дочерними банками китайских финансовых структур в России, так и с банками, работающими непосредственно в Китае. Мы увидели, что уже к концу третьего квартала прошлого года российские компании-экспортеры привыкли к расчетам в юанях, и рост числа расчетов в этой валюте продолжается.

Эта валюта важна и для реализации собственных потребностей банка, в том числе для валютно-конверсионных операций с прочими валютами. Объемы расчетов в юанях в нашем банке выросли почти до 7 процентов от объемов расчетов в рублях в то время, как расчеты во всех остальных валютах не составят и 0,5% от объемов расчетов в рублях.

Естественно, что мы начали привлекать и средства физических лиц на депозиты в юанях.

- Депозит для физических лиц выгоднее в рублях или в юанях?

- Инвестиционный совет индивидуален для каждого. Сберегать лучше в той валюте, в которой вы тратите, но для той категории вкладчиков, которые привыкли часть сбережений хранить в иностранной валюте, разумно перейти из долларов и евро в юань.

- Модной темой в последнее время стал цифровой рубль, хотя не все клиенты банков понимают, что это такое и как его выгоднее использовать. Как обзавестись цифровым рублем и какие преимущества дает владение таким финансовым инструментом?

- Банк «Союз» стал одним из пилотных банков, которые участвовали в программе развития цифрового рубля с самого начала. С точки зрения рядового плательщика цифровой рубль ничем не отличается от наличного или безналичного рубля. У него тот же эмитент — ЦБ, его так же должны принимать как средство платежа во всех точках и онлайн. Новшество в том, что цифровой рубль находится в «кошельке», который «лежит» не в коммерческом банке, а непосредственно в ЦБ. Сейчас переводя свои деньги из банка в банк, часто приходится платить комиссию. При переводе за границу она может быть большой. Цифровой рубль комиссией не облагается. Кроме того, расчеты с цифровым рублем при совершении коммерческих сделок совершаются быстрее, поскольку он, если так можно сказать, все время «лежит в одном месте» — в ЦБ, а не переходит из банка в банк. Просто в истории цифрового рубля указывается, кто сейчас является его обладателем.

А обслуживанием цифрового рубля, как и обычного, занимаются коммерческие банки. Стать обладателем цифровых рублей просто. Вы открываете цифровой кошелек через приложение своего банка, подключенного к платформе ЦБ, что можно сделать очень быстро при помощи смартфона. Этот кошелек будет вам доступен в онлайн-приложении любого банка, какой пожелаете, и так же, как вы делаете обычные платежи или переводы между своими счетами, вы пополняете баланс цифрового кошелька. Так обычный рубль становится цифровым. В любой момент его можно перевести куда угодно и потратить на что угодно.

По мере цифровой трансформации, такой рубль, вероятно, станет основным средством платежа.