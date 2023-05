NVIDIA рвется к триллиону

Акции Nvidia Corp установили в четверг, 24 мая, всеамериканский рекорд – показали самый большой рост за день: к закрытию биржи они стоили на 24% больше, чем перед открытием торговой сессии. Рекордный рывок увеличил рыночную капитализацию производителя чипов на 184 млрд долларов и довел ее почти до 939 млрд. В результате Nvidia по капитализации сейчас более чем вдвое опережает вторую компанию сектора – тайваньскую компанию TSMC. Она также приблизилась к вступлению в неофициальный клуб триллионеров, т.е. компаний, рыночная стоимость которых превышает триллион долларов, и может скоро оказаться в компании таких IT-гигантов, как Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp и Amazon.com Inc. Между прочим, Nvidia уже стала пятой по стоимости компанией США, сообщает Reuters.

Попасть в клуб триллионеров дорогого стоит, потому что это очень эксклюзивный клуб. Достаточно сказать, что, кроме упомянутых четырех американских IT-гигантов, в него сейчас входит единственная не высокотехнологическая компания – аравийский нефтяной гигант Saudi Aramco.