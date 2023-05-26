NVIDIA рвется к триллиону

Акции Nvidia Corp установили в четверг, 24 мая, всеамериканский рекорд – показали самый большой рост за день: к закрытию биржи они стоили на 24% больше, чем перед открытием торговой сессии. Рекордный рывок увеличил рыночную капитализацию производителя чипов на 184 млрд долларов и довел ее почти до 939 млрд. В результате Nvidia по капитализации сейчас более чем вдвое опережает вторую компанию сектора – тайваньскую компанию TSMC. Она также приблизилась к вступлению в неофициальный клуб триллионеров, т.е. компаний, рыночная стоимость которых превышает триллион долларов, и может скоро оказаться в компании таких IT-гигантов, как Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp и Amazon.com Inc. Между прочим, Nvidia уже стала пятой по стоимости компанией США, сообщает Reuters.
Попасть в клуб триллионеров дорогого стоит, потому что это очень эксклюзивный клуб. Достаточно сказать, что, кроме упомянутых четырех американских IT-гигантов, в него сейчас входит единственная не высокотехнологическая компания – аравийский нефтяной гигант Saudi Aramco.
Кстати, если целевые цены по Nvidia будут выполнены по максимуму (644,8 доллара за акцию при нынешней цене 379,8 долларов), то по капитализации к концу года она подорожает до 1,59 трлн долларов, т.е. приблизится вплотную к Alphabet.
Естественно, резко повысилась не только стоимость акций Nvidia, отмечающей, кстати, в этом году 30-летний юбилей, но и состояние основавшего и возглавляющего ее все это время Дженсена Хуанга. Он за один день стал богаче на 7 млрд долларов.
Главной причиной столь впечатляющего рывка стал прогноз о резком росте прибыли Nvidia во втором квартале, в свою очередь объясняемом сильным толчком, который придал спросу на чипы столь популярный сейчас искусственный интеллект (AI). Естественно, резко пошли вверх акции не только Nvidia, но и других компаний, связанных с разработкой и развитием AI. В США в плюсе от 0,6 до 3,8% и выше оказалась большая часть крупного IT-сектора, за исключением Amazon. Самый же большой рост у непосредственных производителей чипов, без которых невозможно развитие искусственного интеллекта. К примеру, акции Advanced Micro Devices Inc взлетели в четверг на 11%.
Похоже, бум, связанный с AI, станет следующим крупным драйвером роста в IT-секторе.
«Мы видим сейчас лишь вершину айсберга,- делится своим видением ситуации Деррен Натан из компании Hargreaves Lansdown.- Это (искусственный интеллект) может стать новым поворотным рубежом в технологической истории наподобие появления двигателя внутреннего сгорания или интернета».
Кстати, в связи с рекордным рывком Nvidia обращает на себя внимание то, что главным бенефициаром «интеллектуального» бума стал производитель чипов, а не, скажем, стартап OpenAI, создавший в конце прошлого года ChatGPT. Дело в том, что сейчас, пожалуй, все главные технологические компании планеты пытаются применить генеративный искусственный интеллект. Не удивительно, что Microsoft, к примеру, использует десятки тысяч чипов А100 Nvidia для работы ChatGPT. Между тем, один такой чип, по слухам, стоит порядка 10 тыс. долларов.
Для производителей чипов искусственный интеллект стал своего рода волшебной палочкой-выручалочкой, потому что прошлый год выдался для них тяжелым – после окончания коронавирусной пандемии спрос на их продукцию для компьютерных игр и майнинга криптовалют, а также прибыль резко снизились.