Овчинский: в Москве наполовину построен новый спортивный центр

Группа компаний «Гранель» завершила 50% работ по возведению спортивного комплекса площадью более 3 тыс. кв. метров в Басманном районе столицы. Объект, который появится по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), по условиям соглашения должны сдать в 2025 году. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Московская программа по созданию мест приложения труда помогает открывать новые рабочие места. В обмен на льготы инвестор во время строительства жилых домов возводит объекты, где дополнительно открываются места для трудоустройства. Так, благодаря спортивному комплексу в городе появится 70 новых рабочих мест.

В Басманном районе на данный момент ведутся монолитные работы, уже отлиты чаши взрослого и детского бассейнов, уточнил Овчинский. Помимо бассейнов в спорткомплексе будут инфракрасная баня, хаммам, тренажерный и танцевальный залы, помещения для сайкла, боевых искусств, йоги, пилатеса, а также кафе и другие объекты. Инвестор вложит в проект около 479 млн рублей.

Социальный объект, который возводит инвестор, имеет несколько плюсов, подчеркнул вице-президент компании «Гранель» Андрей Цвет. Во-первых, формируются новые рабочие места для горожан. Во-вторых, создаются условия для занятий физической культурой и спортом, и все это в непосредственной близости от дома, сказал он.

Для участия в программе по созданию мест приложения труда инвесторам необходимо направить заявки через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы. Поучаствовать могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. Создавать рабочие места можно в разных районах города, а не только там, где строится объект, пояснили в пресс-службе департамента.