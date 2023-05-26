Политолог рассказал о единственном для России способе одолеть США

Известный российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока», член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский рассказал о единственном для нашей страны способе одолеть США.

В эфире программы «Соловьев LIVE» он напомнил, что Вашингтон ведёт против нас грязную игру, пытаясь дестабилизировать за счёт локальных конфликтов.

«И для победы над США Кремлю тоже необходимо отойти от своих правил, воспользовавшись тактикой как раз американцев», – подчеркнул эксперт.

По его словам, отбиться можно, только если мы действуем аналогично, создавая врагу проблемы внутри его собственного дома и на всей периферии, которую он в состоянии охватить

«Везде, где есть возможность эти проблемы надо создавать, их просто необходимо создавать», – резюмировал Сатановский.

Как ранее писал «Эксперт», по словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на грани открытого вооруженного конфликта, однако Россия работает над тем, чтобы он не произошёл.

