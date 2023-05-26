Премьерный спектакль Сергея Газарова «Дядя Жорж» будет показан в рамках Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Ежегодно одно из самых громких культурных событий собирает лучших режиссеров, хореографов и музыкальных руководителей постановок со всего мира. Среди участников прошлых лет известные всеми Питер Брук, Начо Дуато, Пина Бауш, Ромео Кастеллуччи, Эймунтас Някрошюс и многие-многие другие.

Программу составляют самые яркие постановки столичных и региональных театров. В этом году Московский академический театр сатиры порадует зрителей фестиваля сразу двумя спектаклями.

27 мая состоится показ премьерной постановки «Дядя Жорж» от Сергея Газарова. Уникальным режиссерским ходом стало решение совместить в одной истории сюжеты сразу двух пьес Антона Чехова: «Леший» и «Дядя Ваня».

Перед зрителями – обыкновенная семья, собравшаяся за большим столом. Безмятежность старинной усадьбы, роскошные наряды, бытовые рассуждения о погоде и насущном.

Но на фоне пасторальной идиллии разгорается конфликт. Люди, еще минуту назад казавшиеся дружной семьей, оказываются почти что врагами. «Футлярность» мышления, непоколебимая вера в собственные призрачные идеалы мешают найти им точки соприкосновения. Они ищут свое место, но сталкиваются с равнодушием, скрытым за маской светской улыбки. К чему приведет такая линия поведения?...

Зрителей ждет мощный каскад эмоций и переживаний. В спектакле примут участие: народный артист России Юрий Васильев, Федор Лавров, Александра Мареева, Ангелина Стречина, заслуженная артистка России Нина Корниенко и многие другие.

10 июня на Основной сцене Театра сатиры пройдет показ пластической драмы «Арбенин. Маскарад без слов» с Максимом Авериным в главной роли. За основу режиссер Сергей Землянский взял знаменитую пьесу Лермонтова «Маскарад». История о страсти, ревности и интригах светского общества, рассказанная лишь языком тела и силой драматического таланта.