Путин и Лукашенко провели переговоры в формате «один на один»

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после рабочего обеда лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели в Москве переговоры в формате «один на один».

Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«По окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались еще и один на один. Естественно, за закрытыми дверями», – отмечается в сообщении.

Напомним, Лукашенко находился с рабочим визитом в российской столице, где принимал участие в мероприятиях ЕАЭС.

Как ранее писал «Эксперт», Лукашенко в ходе рабочей поездке в Ветковский район Гомельской области заявил, что не хочет воевать, выразив при этом уверенность, что ни украинцы, ни поляки не собираются нападать на страну.

