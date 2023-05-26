«Росатом» продолжил реализацию всех экологических проектов, несмотря на санкции — Лихачев

Ни один реализуемый «Росатомом» экологический проект за прошедший год не был заморожен либо остановлен, несмотря на все введенные против РФ многочисленные санкции и ограничения.

Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«За последний год никаких секвестров экологических направлений в бюджете, никаких откладываний в сторону тех или иных проблем не было», — сказал Лихачев. По его словам, в 2019 году при разработке экологических программ «Росатом» ориентировался на импортные технологии. «На 60-70 процентов это были импортоориентированные технологии и оборудование. Фабула была: нужно взять лучшие мировые практики, привлечь лучшие мировые компании к решению ярких экологических проблем», — уточнил он.

Дальнейшие события в мире заставили госкорпорацию пересмотреть такой подход, продолжил глава «Росатома». «Сначала три года пандемии, в пух и прах разрушенная мировая логистика, разрыв всех цепочек поставок, ограничения — все это необратимым образом повлияло на логистические цепочки. И, конечно, события последнего года — немыслимое, неописуемое, незаконное количество санкций, ограничений», — отметил Алексей Лихачев.

По его словам, в новых условиях экологическую программу пришлось перезагружать; совместно с правительством и Росприроднадзором компания начала искать возможности импортозамещения технологий и прорабатывала «совершенно новые» логистические цепочки поставок оборудования, меняя конфигурации проектов.

«И продолжаем идти в этом направлении. Уже с этого года начнут запускаться первые заводы, первые технопарки, идет работа по ликвидации наследия в Забайкалье, в Усолье-Сибирском, в Ленинградской области», — рассказал гендиркетор «Росатома».

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце 25-26 мая под лозунгом «Экология: право, а не привилегия». Только в очном формате в нем примут участие 900 делегатов более чем из 40 стран.

Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников конгресса, подчеркнул, что вопросы защиты окружающей среды остаются в числе значимых общенациональных приоритетов. «Сегодня эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное — на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов», — указывается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Отмечается, что для достижения этих целей успешно реализуется нацпроект «Экология» и входящие в него федеральные программы.