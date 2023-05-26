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Рынок акций: растут даже лузеры

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
26 мая 2023, 21:12

Индекс Мосбиржи рос сегодня практически весь день, подав заявку на формирование нового восходящего тренда. Рубль пытается выбраться из «треугольника».

Коллаж: Тамара Ларина