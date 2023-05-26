Сила российского рынка акций начала проявляться еще вчера, когда он практически проигнорировал почти 3-процентное падение нефти. Сегодня же в ходе азиатской сессии нефть торговалась без изменений, снизив риски падения к поддержке $72. С открытием же европейских площадок она и вовсе начала дорожать, прибавив к закрытию основной сессии на Мосбирже почти процент.
Рынок акций: растут даже лузеры
Индекс Мосбиржи рос сегодня практически весь день, подав заявку на формирование нового восходящего тренда. Рубль пытается выбраться из «треугольника».
Коллаж: Тамара Ларина
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