Рынок акций: растут даже лузеры

Сила российского рынка акций начала проявляться еще вчера, когда он практически проигнорировал почти 3-процентное падение нефти. Сегодня же в ходе азиатской сессии нефть торговалась без изменений, снизив риски падения к поддержке $72. С открытием же европейских площадок она и вовсе начала дорожать, прибавив к закрытию основной сессии на Мосбирже почти процент.

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