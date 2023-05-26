Шольц рассказал о планах провести телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести новый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом немецкий политик сообщил в беседе с изданием Kölner Stadt-Anzeiger.

«Прошло уже некоторое время с моего последнего телефонного разговора. Но я планирую со временем снова поговорить с Путиным», — цитирует «РИА Новости» выдержки из интервью.

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Ранее канцлер ФРГ сообщал, что за 2022 год «очень много раз» и «подолгу» беседовал с российским лидером и готов делать созваниваться с ним и впредь. По словам Шольца, Владимир Путин всегда вежлив, несмотря на различия в позициях политиков; это «долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа».

Олаф Шольц выступает против заморозки конфликта на Украине и считает, что Киев сам должен определять условия для достижения мира. «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой "границей" между Россией и Украиной», — заявил он в интервью газете. По мнению канцлера, такой сценарий «узаконит» территориальные приобретения РФ, в то время как справедливый мир, согласно его представлению, означает «вывод российских войск». Канцлер не стал уточнять, касается ли это и Крыма.

Ранее Минобороны ФРГ сообщило, что правительство страны готовит очередной пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. В планах Берлина передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, боеприпасы, 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств. В середине мая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Шольц заявил, что с февраля прошлого года Берлин оказала Киеву поддержку в размере €17 млрд. В первом квартале 2023 года немецкое правительство одобрило поставки военных товаров на Украину почти на €497 млн.

В феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что несмотря на разницу мнений по поводу украинского кризиса, в Берлине считают важным сохранять регулярный контакт с Москвой «в надежде на какие-то подвижки».

В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года.

Как ранее писал «Эксперт», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные государства не желают выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая.