Ситуация на полях сражений украинского конфликта складывается более благоприятно для России, а тренд конфликта смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе.

Об этом подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил изданию 19FortyFive. По его словам, то что происходит сейчас – объективная реальность. Поэтому Вашингтон должен избежать соблазна «удвоить ставку», поддерживая проигрышный сценарий.

«За последние 15 месяцев Украина потерпела четыре крупных поражений в боях за Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артёмовск, – напомнил Дэвис. – Кроме того, из-за пренебрежительного отношения к России на Западе союзники Украины не заметили, когда наступил перелом в военных действиях, а также проглядели рост профессионализма российской армии».

В этой связи он назвал два варианта развития спецоперации, которые должны выбрать киевские власти и командование ВСУ.

«Им необходимо определиться, будут ли они использовать свои оставшиеся наступательные возможности в надежде нанести ощутимый урон российской армии или же сохранить свои резервы на случай возможного наступления ВС РФ текущим летом. Но оба варианта не только сопряжены с серьёзными рисками, но и ни один из них не приведет Украину к победе в этом конфликте», – резюмировал подполковник американской армии.

Как ранее писал «Эксперт, Дэвис рассказал, когда Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россий. По его мнению, это случится сразу же после провального контрнаступления ВСУ.