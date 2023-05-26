СМИ: Китай предложил Европе согласиться сохранить за Россией новые территории

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе турне по Европе заявил правительствам стран Старого Света, что им нужно призвать к прекращению огня на Украине с сохранением за Россией новых территорий, которые вошли в её состав.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, которое ссылкой на западных чиновников, знакомых с данным вопросом, дипломат, назначенный реализовывать мирный план Пекина по Украине, передал чёткое послание: союзникам США в Европе необходимо заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив в распоряжении Москв небольшие территории Украины, которые она сейчас занимает.

Кроме того, собеседники WSJ утверждают, ли Хуэй также призвал европейские страны «как можно скорее прекратить российско-украинский конфликт, прежде чем он распространится дальше. Китайский дипломат также настоятельно рекомендовал правительствам европейским государств рассмотреть Поднебесную как экономическую альтернативу США.

Между тем, по словам одного из источников издания, представители стран Старого Света ответили спецпредставителю из КНР, что не видят перспектив урегулирования конфликта на Украине без вывода оттуда российских войск.

«Мы объяснили, что замораживание конфликта на Украине не в интересах международного сообщества, пока Россия не выведет войска», – рассказал WSJ дипломат, который беседовал с Ли Хуэем.

По его словам, китайскому представителю также заявили о невозможности отделить Европу от США, подчеркнув, что Европа не прекратит поддержку Украины. Между тем, европейские чиновники отметили, что «окончательно отвергать усилия Пекина по урегулированию конфликта на Украине слишком рано.

Напомним, Ли Хуэй, который ранее уже посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, в настоящее время находится в Москве, где проведёт встречу с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как ранее писал «Эксперт», Пекин проводит беспрецедентную дипломатическую экспансию в Европу, утверждаясь в статусе главного миротворца планеты.

