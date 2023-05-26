ЦБ оценил последствия выхода иностранных компаний из российских активов

Выход иностранных компаний из российских активов является уязвимостью финансового сектора. Однако влияние продажи иностранными инвесторами своих дочерних российских компаний в масштабах экономики за год оказалось невелико — проведено около 200 таких сделок, и только каждая пятая была связана с продажей крупных активов, говорится в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Влияние продажи иностранными инвесторами своих дочерних российских компаний в масштабах экономики невелико: всего за период с марта 2022 года по март 2023 года было совершено около 200 таких сделок, при этом лишь 20% из них — сделки, связанные с продажей нерезидентами крупных активов (свыше 100 млн долларов США)», — сообщил регулятор.

В ЦБ напомнили, что такие сделки рассматривает подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и они предполагают значительный дисконт к рыночной стоимости и уплату налога в бюджет. Тем не менее эти сделки могут нести определенные риски.

«Во-первых, крупный объем операций по покупке иностранной валюты, особенно в короткий период, скажем, за один день, в условиях сокращения профицита текущего счета может оказывать негативное влияние на валютный рынок, вызывать всплески волатильности. Для минимизации этого риска покупателям бизнеса обычно дается рекомендация о постепенности и равномерности покупок иностранной валюты. Во-вторых, в результате совершения сделок повышается долговая нагрузка корпоративного сектора, ведь многие покупатели берут кредиты в российских банках на то, чтобы покупать иностранные активы. Кредиты на сделки слияния и поглощения обычно более рискованные и это учитывается в нашем банковском регулировании», — пояснила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

