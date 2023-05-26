В «АвтоВАЗе» указали на необходимость индексации утильсбора на электромобили

В компании «АвтоВАЗ» считают, что утилизационный сбор на электромобили следует индексировать.

Об этом в ходе второго Евразийского экономического форума заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами автоконцерна Сергей Громак. «Необходимо индексировать утилизационный сбор на электромобили. <...> Рынок должен быть защищен так, чтобы было выгоднее инвестировать в локальное производство электромобилей здесь, в России, чем просто гнать банально готовый экспорт», — цитирует топ-менеджера ТАСС.

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Громак отметил, что все меры господдержки автопрома необходимо привязать к уровню локализации — чем он выше у конкретного производителя, тем больше должна быть помощь ему от властей.

В начале этого месяца стало известно, что госкорпорация «Ростех» вышла из состава акционеров АО «АвтоВАЗ», передав свою долю (32,3%) в контролирующем совместном предприятии в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Таким образом, НАМИ консолидировал 100% долей «Лада авто холдинга», являющегося единственным акционером «АвтоВАЗа».

«АвтоВАЗ» до декабря 2021 года контролировался через нидерландское СП Alliance Rostec Auto B.V., совладельцами которого являлись «Ростех» (32,3%) и Renault (67,7%). Затем СП было переведено в российскую юрисдикцию и владельцем «АвтоВАЗа» стало ООО «Лада Авто Холдинг» с тем же распределением долей. В апреле 2022 года ФГУП «НАМИ» получило 67,7% покинувшей Россию Renault.

В 2024 году «АвтоВАЗ» планирует запустить серийное производство электромобиля e-Largus, первая опытная партия появится уже к концу 2023-го.