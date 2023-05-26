В порту Тамань подвели первые итоги внедрения энергоэффективной системы

Так, за 10 месяцев реформ на навалочном терминале и в департаменте железнодорожного транспорта, компания ввела практику обходов производственных участков руководителями, оптимизировала рабочее пространство (система 5С), провела стандартные операционные процедуры, визуализацию процессов и ключевых показателей, а также реализовала другие решения для повышения безопасности и эффективности труда.

«В распоряжении наших сотрудников самая современная техника, но сама по себе она позволяет достигать высоких результатов только в умелых руках. Мы планомерно совершенствуем систему управления, чтобы реализовать весь потенциал персонала и оборудования. Как результат, месяц к месяцу растет эффективность терминала, мы выполняем самые сложные заказы по перевалке различных марок угля, регулярно обновляем рекорды погрузки», — отметил генеральный директор ООО «ОТЭКО-Портсервис» Виталий Цыбульский.

Производственная система ОТЭКО дала и экономический эффект: на участке разгрузки ж/д-вагонов удалось существенно снизить затраты на привлечение спецтехники, добавили в пресс-службе. По итогам выявления и устранение «узких мест» на производстве в рамках конкурса «Есть идея!» 20 сотрудников получили вознаграждения от 5 до 30 тыс. рублей. В их числе докер-механизатор, товарный оператор и начальник участка по ремонту сетей связи. За полгода – с октября 2022 по апрель 2023 количество авторов-участников конкурса выросло с 35 до 148.

«В ходе внедрения Производственной системы мы непрерывно выявляем и устраняем потери времени и ресурсов, отказываемся от лишних процессов и затрат. Постоянно ищем возможность сделать привычную работу проще, безопаснее и эффективнее. Каждый день мы учимся друг у друга, перенимаем лучшие практики, чтобы гарантированно применять их на любых участках и обеспечивать устойчивость результата», — сказал заместитель генерального директора, операционный директор ОТЭКО Сергей Торопов.

На следующем этапе, в 2023 и 2024 годах, ОТЭКО расширит область действия ПСО на наливной терминал и другие предприятия. Компания продолжит развивать систему на навалочном терминале и в департаменте железнодорожного транспорта. Лидирующую роль будут играть руководители участков, которые в совершенстве овладели инструментами бережливого производства и РПУ. Они помогут сотрудникам стать настоящими «хозяевами» на рабочем месте, лучше понимать роль каждого в достижении целей, выявлять «узкие места» в работе и находить решения для повышения эффективности операционных процессов, добавили в пресс-службе.