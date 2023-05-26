В ЦБ предположили, что замещение ушедших из РФ брендов новыми может занять до трех лет

По данным аналитических агентств недвижимости, уровень вакантности в торговых центрах Москвы по итогам 2022 года достиг рекордных 12-16% за весь период наблюдений с 2010 года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет Центробанка РФ о финансовой стабильности.

Региональные рынки оказались более устойчивыми к уходу компаний из-за невысокого проникновения международных компаний, отмечается в документе.

Уход зарубежных игроков с российского рынка оказал существенное негативное влияние на рынок коммерческой недвижимости, особенно на сектор торговой и офисной недвижимости Москвы, констатирует регулятор. Даже несмотря на то, что в РФ появляются новые бренды из дружественных стран, процесс замещения ЦБ оценил в 1,5-3 года.

Сегмент офисной недвижимости также в полной мере испытал на себе негативное влияние сокращения спроса, говорится в отчете. По итогам 2022 года доля свободных площадей в бизнес-центрах класса «А»» увеличилась до 11-13%, класса «В» — до 7-8%, что стало самым высоким уровнем с 2018-2019 годов. Активнее всего высвобождались площади качественных бизнес-центров в ключевых деловых районах, которые занимали иностранные компании.

Ввод офисных площадей в Москве по итогам 2022 года составил 340,8 тыс. кв. м, рухнув на 42% в годовом выражении. Многие девелоперы приняли решение приостановить проекты в 2022 году до улучшения рыночной конъюнктуры, отмечает ЦБ.

С марта 2022-го по март 2023 года иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов, указывается в обзоре Банка России.