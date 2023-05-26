Владимир Ефимов: детский сад по программе «рубль за метр в год» откроют к сентябрю на востоке Москвы

Власти Москвы передали в льготную аренду здания в районе Ивановское автономной некоммерческой организации (АНО) «Современный образовательный комплекс». К этому сентябрю она откроет в нем детский сад, сообщил 26 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объект площадью более 1,8 тыс. кв. м. расположен в районе Ивановское на востоке столицы. Арендатор здания должен провести ремонт и выполнить остальные условия программы, а затем перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за кв. м. в год», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, посещать новый объект образования смогут 200 воспитанников.

Компания-арендатор по условиям программы должна отремонтировать здание, получить лицензию, а также подтвердить в городском департаменте образования и науки соблюдение условий по ведению образовательной деятельности. Переход на льготную ставку возможен после того, как эти условия будут выполнены.

Право аренды здания на ул. Сталеваров, д. 28 выставляли на торги в этом марте, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман. «По их результатам с инвестором заключен договор аренды недвижимости сроком на 49 лет. Арендная ставка, исходя из площади помещения, после перехода на льготную аренду составит 1,84 тыс. рублей в год», — пояснил он. При этом компании предстоит подтверждать соответствие требованиям программы ежегодно, чтобы льгота сохранилась.

Новый детский сад откроется уже в этом сентябре, а начиная с августа в нем начнутся мастер-классы для детей. «Деятельность учреждения будет организована в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, дополнительно будут работать логопеды и психологи, — рассказала директор АНО «Современный образовательный комплекс» Светлана Соколовская. — Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут реализовываться адаптивные образовательные программы. Также откроются кружки по изобразительному искусству, детская академия науки и техники, спортивные секции и многое другое.

Напомним, программу «1 рубль за квадратный метр в год» власти Москвы запустили в 2013 году. С того времени на льготную ставку аренды переведены 24 образовательных объекта.