Владимир Ефимов: Москва одобрила льготный инвесткредит в 3 млрд рублей производителю мясных продуктов

Компания «Элитгрупп инвест», один из крупнейших в Москве производителей мясных продуктов питания, получил одобрение на льготный инвестиционный кредит в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства в размере 3 млрд рублей под 3% годовых. Об этом сообщил 26 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город продолжает оказывать финансовую помощь столичным заводам для расширения и модернизации площадок. Так, льготный инвестиционный кредит в размере более трех млрд рублей был одобрен производителю мясных продуктов питания "ПК «Элитгрупп инвест"», – сказал Владимир Ефимов.

По условиям займа ставка по программе столичного Фонда поддержки промышленности и предпринимательства составит 3% годовых. «Сегодня предприятие продолжает строить вторую очередь завода по изготовлению продуктов из переработанного мяса. Реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест», — добавил вице-мэр.

Деньги, полученные по льготному инвесткредиту, компания сможет направить на регистрацию прав на результаты своей интеллектуальной деятельности, покупку оборудования, а также на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.

«На площадке производителя будут выпускать мясные и мясорастительные консервы из говядины, свинины, курицы, индейки как в жестяной банке, так и в ламистерной упаковке. Город предоставил инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Напомним, программу льготного инвестиционного кредитования в столице запустили весной прошлого года. В этом апреле власти решили масштабировать её на договоры лизинга оборудования.

А чуть ранее компаниям, которые занимаются строительством промышленной инфраструктуры, упростили условия участия в программе: им больше не надо выполнять требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности, а также по численности персонала за предыдущие годы.