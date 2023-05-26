Владимир Ефимов: на востоке Москвы в сентябре откроют детский сад по программе «рубль за квадратный метр в год»

Власти Москвы заключили договор льготной аренды здания на ул. Сталеваров с автономной некоммерческой организацией (АНО) «Современный образовательный комплекс», которая к этому сентябрю откроет в нем детский сад. Об этом сообщил 26 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объект площадью более 1,8 тыс. кв. м. расположен в районе Ивановское на востоке столицы. Арендатор здания должен провести ремонт и выполнить остальные условия программы, а затем перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за кв. м. в год», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, посещать новый объект образования смогут 200 детей.

Компания-арендатор по условиям программы должна не только провести ремонт в здании, но и получить лицензию, а также подтвердить в городском департаменте образования и науки соблюдение условий по осуществлению образовательной деятельности. После выполнения этих условий она сможет перейти на льготную арендную ставку.

«Торги по аренде здания по адресу: улица Сталеваров, д. 28 состоялись в марте этого года, по их результатам с инвестором заключен договор аренды недвижимости сроком на 49 лет. Арендная ставка, исходя из площади помещения, после перехода на льготную аренду составит 1,84 тыс. рублей в год. При этом организация должна будет ежегодно подтверждать соответствие требованиям программы для сохранения льготы», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

Новый детский сад откроется уже в этом сентябре, а в августе в здании начнут проводить мастер-классы для детей. «Деятельность учреждения будет организована в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, дополнительно будут работать логопеды и психологи. Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут реализовываться адаптивные образовательные программы. Также откроются кружки по изобразительному искусству, детская академия науки и техники, спортивные секции и многое другое», — пояснила директор АНО «Современный образовательный комплекс» Светлана Соколовская.

Напомним, программу «1 рубль за квадратный метр в год» власти Москвы запустили в 2013 году. С того времени на льготную ставку аренды переведены 24 образовательных объекта.