ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину

Согласно результатам нового опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее число россиян доверяет президенту РФ Владимиру Путину.

Так, 76%,5 (+0,1 п.п. за неделю) респондентов выразили своё доверие главе государства. Уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и его Кабинета составили 52,3% (-0,2 п.п.) и 50,6% (+0,4 п.п.) соответственно, передаёт сайт ВЦИОМ.

При этом на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,0% респондентов (-0,1 п.п.). В тройке лидеров также Мишустин – 62,0% (-0,5 п.п.) и Геннадий Зюганов – 36,1% (+0,2 п.п.). Сергею Миронову доверяют 32,4% участника опроса (+1,5 п.п.), Леониду Слуцкому – 17,6% (-1,6 п.п.), а Алексею Нечаеву – 8,8% (-0,2 п.п.).

Среди политических партий наивысший рейтинг у «Единой России» – 37,9% (-1,4 п.п.), КПРФ – 10,4% (0,0 п.п.) и ЛДПР – 9,4% (+0,1 п.п.).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 15 по 21 мая среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет путём телефонного опроса на основе полного списка абонентов, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

