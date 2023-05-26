Юань в России: «Банки выгребли половину лимита»

Российские банки столкнулись с серьезной проблемой: на валютном рынке РФ в четвертом квартале 2022 года образовался дефицит юаней. Такое заявление, как сообщило агентство «Прайм», сделал старший управляющий директор — главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

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Он назвал сложившуюся ситуацию структурной проблемой, из-за которой выросли ставки на рынке и образовался дефицит юаневой ликвидности.

«С китайцами мы вышли в отрицательное сальдо (в юаневых расчетах за экспорт-импорт). Это причина, почему у нас на рынке закончились юани, через торговлю мы их больше не получаем», — рассказал он, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

«Банки выгребли половину лимита, который был организован Центральным банком для чрезвычайного финансирования, а не для регулярного финансирования банков. Это проблема остается серьезной, и для банковской сферы будет играть большую роль», — добавил главный аналитик Сбербанка, указав, что по итогам прошлого года рубль стал играть большую роль в экспортных операциях РФ, при этом евро особой роли больше не играет.

Повышенный спрос на китайские юани оказался вполне оправдан — большинству крупных игроков в виде банков просто не оставили вариантов, прокомментировали «Эксперту» ситуацию в компании «ФинЭксперт». В то же время можно говорить о создании некой искусственной ситуации с ажиотажем, когда лимиты были небольшими, а спрос организовался высоким.

Изначально было понятно, что «загнать» рынок в юани будет несложно, но что делать с этим позже, не придумали. Сейчас, полагают в «ФинЭксперте», потенциал инвестирования в юани неплохой и перспективный. Но объемы ликвидности придётся расширять: в отсутствие явных альтернатив сжатие рынка продолжится.

Держать юань должно стать выгодно

Проблема с нехваткой юаней носит временный характер и будет приоритетной для решения Банком России и финансовых организаций страны, уверен финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. На появление «юаневого дефицита» повлияло увеличение взаиморасчетов в национальных валютах между Россией и Катаем. 70% трансграничных расчётов между Россией и Китаем уже проводятся в рублях и юанях, о чем, напоминает аналитик, заявил премьер-министр РФ в ходе своего визита в КНР.

При этом, отмечает он, спрос на китайскую валюту для расчетов со стороны физических или юридических лиц значительно опережает развитие финансовой инфраструктуры. Свою роль играет и снижение ликвидности в юанях у банков по причине того, что покупатели валюты не хранят её потом в российских банках.

Сергей Чеврычкин также называет инструменты, которые может использовать Центральный банк России и коммерческие банка для устранения проблемы дефицита китайской валюта. Первый — увеличение лимитов валютного свопа. С 19 января 2023 года ЦБ РФ запустил валютный своп постоянного действия по продаже юаней за рубли сроком на один день. Ежедневный максимальный лимит составляет 10 млрд. юаней.

Еще один инструмент — расширение инфраструктуры взаиморасчетов между РФ и Китаем. Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), которая позволяет проводить платежи в юанях. Система CIPS нацелена на интернационализацию китайского юаня, совершенствование расчетов, продление операционного времени и наилучшее удовлетворение требований участников системы при проведении трансграничных операций в китайских юанях.

Ну и третий инструмент, указывает Сергей Чеврычкин, это формирование более привлекательных условий в юанях для накоплений и длительных сроков сбережений в российских банках с целью сохранения/увеличения ликвидности китайской валюты.