S&P 500 между пузырем и обвалом

Событие недели для американского фондового рынка случилось уже после его закрытия в пятницу – министр финансов Джанет Йеллен смягчила приговор: дефолта в четверг 1 июня не будет. Не случится он и в следующую пятницу. Два дня казначейство сможет проводить платежи. А вот в следующий понедельник – уже не факт.

Теперь именно 5 июня стало «днем икс», так что те, кто ставил на то, что дефолт по казначейским векселям, если и случится, то придется на 6-8 июня, были совершенно правы. «В течение недели с 5 июня казначейство должно произвести платежи и переводы примерно на $92 млрд, – сообщила вчера Йеллен в письме конгрессу. – Наших прогнозируемых ресурсов будет недостаточно для выполнения всех этих обязательств».

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Это было своевременное заявление, даже с учетом того, что впереди у США три выходных, а конгрессмены – на каникулах. Дело в том, что вчера был очередной «самый последний» день, когда республиканцы и демократы могли договориться о подъеме потолка госдолга.

Экстренно вызвать членов палаты представителей можно за 24 часа, еще 72 часа им нужно на ознакомление с документом. Получалось, что у них оставалось на все про все лишь 31 мая. Многие именно поэтому верили, что в пятницу президент и спикер договорятся, о том же говорили и информагентства, ссылаясь на источники.

Но к вечеру пятницы стало очевидно, что кое в чем не готовы уступать ни демократы, ни республиканцы. И правительство США достало козырь, который, как и подозревали многие, изначально был в рукаве у минфина. Теперь на переговоры есть еще несколько дней.

В пятницу рынок этого не знал и рос в уверенности, что сделка состоится. Но это не помешало основным фондовым индексам показать по итогам всей недели очень разные результаты. Dow Jones Industrial Average завершил ее в минусе на 1%, S&P 500 прибавил лишь 0,3%, а Nasdaq Composite подскочил на 2,5%, оставшись в плюсе пятую неделю подряд.

«Это похоже на безумие»

Это неудивительно – именно технологический сектор растет в этом году против почти всего остального рынка. А в последнее время в акциях производителей полупроводников и других компаний, имеющих отношение к искусственному интеллекту (ИИ), еще и стремительно раздувается «пузырь».

Причиной стали потрясшие рынок прогнозы Nvidia, сообщавшей в взрывном росте спроса на чипы, используемые ИИ. Позднее о планируемом в этом году удвоении дохода от того же направления сообщила и Marvell. Обе за пару дней подорожали примерно на треть.

И всего за два последних дня Nasdaq 100 прибавил 5,1%, переписав максимум с апреля 2022 года. А с начала года он вырос уже на 30,7%.

Полупроводниковый индекс Philadelphia Semiconductor за четверг и пятницу взлетел на 13,5%, выйдя на пик с марта прошлого года. Он в этом году подскочил и вовсе на 40%.

Но технологическим ралли движет аномально узкий круг акций компаний с высокой капитализацией. И наибольший рост показывают индексы, где вес таких бумаг выше. А, например, Dow Jones Industrial Average с начала года упал на 0,2%.

По расчетам Bloomberg, разница в доходности S&P 500 и его варианта, взвешенного не по капитализации, а по цене акций, необычайно велика. Первый обходит второй примерно на 10 п.п. с начала года, чего не наблюдалось ни разу по меньшей мере с 1990 года. Это не говоря о том, что весь прирост S&P 500 в этом году составляет 9,5%.

Равновзвешенный Nasdaq 100, который относится к Apple ровно так же, как к Dollar Tree, с начала января отстал от оригинала на 16 п.п. Но медианный прирост акций семи крупнейших технологических компаний с начала года составил 43%. И они уже весьма дороги – коэффициент P/E (цена/прибыль) равен 35 – на 80% выше рынка.

«Это хорошие компании, – цитировал вчера Bloomberg директора по глобальным исследованиям Boston Partners Майкла Маллани. – Они не обанкротятся. Но люди начинают платить за них непомерные цены. Это похоже на безумие».

Пузырь и ликвидность

И хотя речь идет лишь об одном сегменте рынка, все это, конечно, очень напоминает рыночные пузыри прошлого. Но сама по себе такая ситуация не означает, что индексы непременно скоро обрушатся. Пузыри могут существовать и годами – были бы деньги. Правда, как раз именно с этим вполне возможны серьезные проблемы.

В пятницу на фоне заявлений ФРС и неожиданно быстрого роста индекса PCE (любимого показателя инфляции Федрезерва) рынок продолжил пересмотр шансов на подъем ставки. Вчера, по данным CME, он повысил до 64% подразумеваемую вероятность того, что ее повышение состоится уже в июне. Более того, растет закладываемая в котировки вероятность подъема еще и в июле.

Это уже само по себе – а тем более на фоне количественного ужесточения и проблем американских банков – снизит рыночную ликвидность. Проблемы с ней гарантирует и приближение «дня икс».

Вне зависимости от того, договорятся республиканцы с демократами или же нет, по ликвидности в июне будет нанесен мощнейший удар. Вероятнее всего потолок, конечно, поднимут – но тогда Минфин США быстро откачает с рынка немалые объемы средств, проведя размещения на $700 млрд.

При дефолте ставки поднимать, понятно, не будут, размещать казначейские бумаги тоже, мягко говоря, будет непросто. Но и потрясения на рынках могут быть такими, что все равно мало никому не покажется.

Для американских акций и тот, и другой исход категорически противопоказан. Другое дело, что при втором варианте гипотетически возможно раскручивание печатного станка ФРС – в этом случае у «пузыря» шансы есть. Но и о борьбе с инфляцией в США тогда придется забыть.