Древлехранитель РПЦ запрещен в служении за противодействие переносу рублевской «Троицы»

Глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, член Патриаршего совета по культуре, настоятель московского храма священномученика Климента папы Римского, протоиерей Леонид Калинин освобожден от занимаемых должностей в связи с воспрепятствованием перенесению в храм Христа Спасителя иконы «Троица» Андрея Рублева. Об этом говорится в указе патриарха Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.

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«В связи с воспрепятствованием принесению в храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы, протоиерей Леонид Дмитриевич Калинин освобождается от должности настоятеля храма священномученика Климента папы Римского г. Москвы и запрещается в священнослужении», — говорится в указе от 26 мая.

Другим патриаршим указом Калинин освобождается от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, а по патриаршему распоряжению — от должности епархиального древлехранителя Московской епархии (человек, отвечающий за сохранение памятников истории и культуры) и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

На сайте московской патриархии указано, что Леонид Калинин родился в 1968 году «в семье коренных москвичей художников Дмитрия Викторовича и Ирины Борисовны Калининых». Он окончил среднюю художественную школу при Российской академии художеств (МСХШ) и Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова (МГАХИ им. В. И. Сурикова). В 1995 году работал консультантом группы архитекторов-разработчиков проекта строящегося храма Христа Спасителя в Москве, в 1996-ом вступил в члены Международного Союза художников. Священником Калинин стал в 1996 году, в 2002-ом был назначен настоятелем московского храма сщмч. Климента папы Римского в Замоскворечье, в 2006-ом возведен в сан протоиерея.

15 мая стало известно, что знаменитую икону Андрея Рублева, находящуюся в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи, решено вернуть РПЦ. К празднику Святой Троицы, 4 июня, ее запланировали выставить в храме Христа Спасителя. Там она должна пробыть в течение года, а затем будет перевезена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

