Экологи поставили под сомнение пользу переработки пластика

Специалист по пластмассам Эрина Браун вместе с коллегами из шотландского университета Стратклайда изучили сточные воды на заводе по переработке пластиковых отходов в Великобритании и обнаружили, что предприятие выбрасывает в окружающую среду почти 13% пластика, поступившего на переработку, сообщает Washington Free Beacon.

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«Как установило исследование, проведенное Браун, почти 13% пластика, поступившего на переработку, остается по итогу в воде, используемой при переработке, и попадает в виде микропластика, крошечных частиц размером менее 5 мм, в окружающую среду. Всего предприятие выбрасывает до 6,5 млн фунтов микропластика в год», — сообщает издание.

Уточняется, что британский мусороперерабатывающий завод был оснащен достаточно современным оборудованием, кроме того, во время исследования очистные сооружения предприятия были модернизированы, однако сократить объем загрязнения удалось лишь до 3 млн фунтов микропластика в год.

«Очень важно учитывать, что на многих объектах по всему миру фильтрация может отсутствовать вовсе», – отметила в комментарии бывшая высокопоставленная сотрудница агентства по охране окружающей среды США Джудит Энк.

Издание указывает, что американские домохозяйства производят около 51 млн тонн пластиковых отходов в год, из которых только 2,4 млн тонн перерабатываются. При этом процесс сбора, сортировки и переработки пластика обходится дороже, чем производство нового пластика, поэтому компании, занимающиеся утилизацией отходов, часто отказываются от этой практики и большая часть отсортированного вторсырья оказывается на свалках.

