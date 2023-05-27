Глава Минфина США перенесла дату наступления дефолта

Соединенные Штаты Америки могут оказаться в состоянии дефолта 5 июня, а не 1 июня, как предполагалось ранее. Об этом говорится в письме министра финансов США Джанет Йеллен руководству Конгресса, сообщает ТАСС.

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«В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня», — говорится в документе Минфина США.

Ранее Йеллен неоднократно сообщала, что США могут оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня.

В письме глава Минфина обращается прежде всего к спикеру Палаты представителей Конгресса республиканцу Кевину Маккарти с призывом «действовать как можно быстрее», чтобы поднять потолок госдолга с целью предотвращения дефолта, и обещает продолжать предоставлять законодателям обновленные данные относительно этой ситуации.