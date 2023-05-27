Искусственный интеллект запузырил Nasdaq

Вертикальный взлет акций производителей полупроводников и компаний хоть как-то связанных с искусственным интеллектом (ИИ), начавшийся в четверг, в пятницу продолжился с новой силой. Сумасшедшие темпы роста бумаг почти не изменились.

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Индекс Philadelphia Semiconductor, включающий в себя акции из разных стран, взлетел еще на 6,3% и вышел на максимум с марта. За два дня он вырос на 13,5%.

Меньше всех в его составе – на 2,6% – подорожала Nvidia. Но для 5-й по капитализации компании США ($963,2 млрд) это более чем солидно – тем более что за два дня она прибавила фантастические 27,5%.

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Вчера подобные цифры показывали и другие бумаги полупроводниковых компаний. Акции Marvell Technology взмыли на 32%, Coherent – на 14,4%, Broadcom – на 11,5%.

Но продолжили быстрый рост в цене и акции технологических гигантов Apple и Microsoft, капитализация которых уже серьезно превышает $2 трлн. Они прибавили 1,4% и 2,1% соответственно.

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В итоге Nasdaq 100, включающий крупнейшие технологические компании с одноименной биржи, подскочил вчера на 2,6%, переписав максимум с начала апреля 2022 года. За два дня он прибавил 5,1%.

Еще в четверг рынок был поражен фантастической отчетностью и прогнозами Nvidia, а в пятницу эстафету подхватила Marvell Technology. Обе сообщали о взрывном росте спроса на чипы, используемые для приложений ИИ, таких как ChatGPT.

Marvell Technology отчиталась о большем росте выручки и прибыли, чем ожидали аналитики. Но важнее, как и в случае с Nvidia, были ее пояснения и прогнозы.

«Мир инвестиций сошел с ума от ИИ»

«Искусственный интеллект стал ключевым фактором роста для Marvell <…>, заявил ее главный исполнительный директор Мэтт Мерфи. – Хотя мы все еще находимся на ранних этапах развития нашего ИИ, мы прогнозируем, что наш доход от ИИ в 2024 финансовом году как минимум удвоится по сравнению с предыдущим годом и продолжит быстро расти в ближайшие годы».

Так что рынку было от чего обезуметь. В мир пришла новая прорывная технология, которая на глазах увеличивает прибыль компаний.

Но любой большой пузырь на рынке первоначально опирается на какие-то серьезные основания. В начале XX века многие справедливо видели потенциал автопрома, а в конце века – интернета. Но это не помешало исчезнуть сотням компаний из этих отраслей, как и потерять деньги их инвесторам. А растущие сейчас акции, которые ассоциируют с ИИ, уже весьма недешевы. И пузырь уже по ряду параметров налицо.

«Мир инвестиций сошел с ума от ИИ за последние 36 часов после ошеломляющих результатов Nvidia, - написал аналитик Deutsche Bank Джим Рид. – Интересно, что это продолжающееся технологическое безумие привело к самому ‘узкому’ ралли века».

Опережение S&P 500 (он взвешен по капитализации) по сравнению с его аналогом с равным весом сейчас максимальное с 1999 года – пика «пузыря доткомов». Другими словами, лишь несколько акций в последнее время способствуют общему росту индекса. Остальная часть рынка чувствует себя совсем не так хорошо, но инвестбанки не были бы сами собой, если бы не попытались еще немного надуть пузырь.

«Искусственный интеллект способствует росту широкого круга компаний, включая полупроводники и облачные вычисления, — написал клиентам инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле. – Основываясь на данных IDC и Bloomberg Intelligence, в 2020 году объем рынка оборудования и услуг искусственного интеллекта составил почти $36 млрд. Мы ожидаем, что к 2025 году рынок вырастет на 20% в год и достигнет $90 млрд. <…> Мы не считаем ралли, связанное с ИИ, неустойчивым».

