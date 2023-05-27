Конференция «Управление корпоративными закупками 2023»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, отель Radisson Blu Belorusskaya
ФОКУС ТЕМЫ: 8 июня: Как обеспечить бесперебойные закупки в новой реальности: НОВЫЕ РЫНКИ и решения
9 июня: Реальное ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: как строить и управлять рисками
АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Директора по развитию
• Директора по закупкам и логистике
• Руководители департаментов снабжения
• Руководители департаментов контроля качества поставщиков
СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
ДОДО БРЕНД, УРАЛХИМ, РУСГАЗБУРЕНИЕ, EVRAZ, УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, X5 TECH, РУСАЛ, БАНК ОТКРЫТИЕ, ДАМАТЕ, МАКФА, НЛМК, ТАТНЕФТЬ, СЕВЕРСТАЛЬ, ГК РУСАГРО и многие другие.
Какие темы будут обсуждаться в 1 день:
- Новые пути развития закупок в 2023-25
- Как наладить коммуникацию между отделами в период быстрых изменений?
- Как строить эффективную стратегию закупок на основе данных и аналитики?
- Как адаптировать оргструктуру закупок в условиях высоких скоростей?
- Новые рынки и риски работы с ними: как искать и строить новые логистические цепочки?
Какие темы будут обсуждаться во 2 день:
- Как управлять рисками при работе с российскими поставщиками?
- Способы преодоления импорт - зависимости в сложившихся реалиях
- Как выстроить долгосрочные отношения и добиться большей прозрачности в составе сырья и ценообразовании?
- Как проводить импортозамещение собственными силами?
Что Вы получите, посетив конференцию?
- Проведете два плодотворных дня с коллегами из 85 крупнейших компаний России и получить передовой опыт от закупщиков-лидеров из своей отрасли;
- Найдете решение именно вашей проблемы или задачи. В этом Вам поможет грамотный нетворкинг и 120+ участников от компаний со всей страны;
- Договоритесь о сотрудничестве без посредников с новыми, проверенными поставщиками, представленными на конференции;