Конференция «Управление корпоративными закупками 2023»

27 мая 2023, 12:26

Федеральная площадка при официальной поддержке Минпромторга России для обмена опытом и взаимодействия бизнеса с государством, международными и российскими поставщиками

предоставлено пресс-службой

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, отель Radisson Blu Belorusskaya

ФОКУС ТЕМЫ: 8 июня: Как обеспечить бесперебойные закупки в новой реальности: НОВЫЕ РЫНКИ и решения

9 июня: Реальное ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: как строить и управлять рисками

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Директора по развитию
• Директора по закупкам и логистике
• Руководители департаментов снабжения
• Руководители департаментов контроля качества поставщиков

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

ДОДО БРЕНД, УРАЛХИМ, РУСГАЗБУРЕНИЕ, EVRAZ, УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, X5 TECH, РУСАЛ, БАНК ОТКРЫТИЕ, ДАМАТЕ, МАКФА, НЛМК, ТАТНЕФТЬ, СЕВЕРСТАЛЬ, ГК РУСАГРО  и многие другие.

Какие темы будут обсуждаться в 1 день:

  • Новые пути развития закупок в 2023-25
  • Как наладить коммуникацию между отделами в период быстрых изменений?
  • Как строить эффективную стратегию закупок на основе данных и аналитики?
  • Как адаптировать оргструктуру закупок в условиях высоких скоростей?
  • Новые рынки и риски работы с ними: как искать и строить новые логистические цепочки?

Какие темы будут обсуждаться во 2 день:

  • Как управлять рисками при работе с российскими поставщиками?
  • Способы преодоления импорт - зависимости в сложившихся реалиях
  • Как выстроить долгосрочные отношения и добиться большей прозрачности в составе сырья и ценообразовании?
  • Как проводить импортозамещение собственными силами?

Что Вы получите, посетив конференцию?

  • Проведете два плодотворных дня с коллегами из 85 крупнейших компаний России и получить передовой опыт от закупщиков-лидеров из своей отрасли;
  • Найдете решение  именно вашей проблемы или задачи. В этом Вам поможет грамотный нетворкинг  и 120+  участников от компаний со всей страны;
  • Договоритесь о сотрудничестве без посредников с новыми, проверенными поставщиками, представленными на конференции;