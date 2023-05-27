Конференция «Управление корпоративными закупками 2023»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, отель Radisson Blu Belorusskaya

ФОКУС ТЕМЫ: 8 июня: Как обеспечить бесперебойные закупки в новой реальности: НОВЫЕ РЫНКИ и решения

9 июня: Реальное ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: как строить и управлять рисками

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Директора по развитию

• Директора по закупкам и логистике

• Руководители департаментов снабжения

• Руководители департаментов контроля качества поставщиков

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

ДОДО БРЕНД, УРАЛХИМ, РУСГАЗБУРЕНИЕ, EVRAZ, УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, X5 TECH, РУСАЛ, БАНК ОТКРЫТИЕ, ДАМАТЕ, МАКФА, НЛМК, ТАТНЕФТЬ, СЕВЕРСТАЛЬ, ГК РУСАГРО и многие другие.

Какие темы будут обсуждаться в 1 день:

Новые пути развития закупок в 2023-25

Как наладить коммуникацию между отделами в период быстрых изменений?

Как строить эффективную стратегию закупок на основе данных и аналитики?

Как адаптировать оргструктуру закупок в условиях высоких скоростей?

Новые рынки и риски работы с ними: как искать и строить новые логистические цепочки?

Какие темы будут обсуждаться во 2 день:

Как управлять рисками при работе с российскими поставщиками?

Способы преодоления импорт - зависимости в сложившихся реалиях

Как выстроить долгосрочные отношения и добиться большей прозрачности в составе сырья и ценообразовании?

Как проводить импортозамещение собственными силами?

Что Вы получите, посетив конференцию?