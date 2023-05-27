Минобороны сообщило об успехах в зоне спецоперации

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96 районах проведения спецоперации. В ДНР были ликвидированы пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ. Российские средства ПВО перехватили 12 украинских беспилотников, две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Донецком направлении уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе Авдеевки был ликвидирован склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял до 120-ти военнослужащих, одну БМП, два автомобиля, польскую самоходную артустановку «Krab» и американскую РЛС AN/TPQ-37. Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 10-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

