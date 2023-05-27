Синоптики спрогнозировали аномально теплый июнь в ряде регионов РФ

В июне большая часть Русской равнины окажется в области теплой аномалии, в эпицентре будут находиться Поволжье, Урал и Прииртышье. В Центральной России первый летний месяц стартует с прохладой, температурный фон ниже нормы может наблюдаться на крайнем западе и северо-западе России, сообщили в центре погоды «Фобос».

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«В июне средняя температура воздуха на крайнем западе и северо-западе России будет в рамках климата или даже немного ниже нормы. А вот большая часть Русской равнины окажется в области теплой аномалии. В эпицентре этого теплого очага окажутся Поволжье, Урал и Прииртышье. Здесь температурный режим местами будет на 4 и более градуса выше многолетних значений. А вот восточнее природа станет реализовывать более прохладный погодный сценарий, и только на юге Дальнего Востока есть шансы на более теплую, чем обычно, погоду», — спрогнозировали синоптики.

В центральных регионах страны «майская погодная лихорадка» сохранится и в начале июня. Первый летний месяц стартует с относительно прохладной погодой, еще одна кратковременная волна похолодания ожидается в первые дни второй декады, но потом все стабилизируется и средняя температура будет держаться выше климатической нормы.

