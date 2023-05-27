«Стравливается давление»: специалист прокомментировала землетрясения под Туапсе

В Туапсинском районе Краснодарского края в мае были зафиксированы три землетрясения, последнее — в ночь на пятницу магнитудой 4,4 балла. Кандидат геолого-минералогических наук, завкафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники Кубанского госуниверситета Татьяна Любимова считает, что такие частые приповерхностные толчки являются следствием нетипичного перераспределения сейсмических волн после февральского землетрясения в Турции. Благодаря им снижается риск возникновения более крупных сейсмособытий, сообщила она ТАСС.

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«Скорее всего, идет перераспределение [после землетрясения в Турции], тем более, мы все в одном поясе, и это связано. Касаемо подземных толчков в Краснодарском крае: это напряжение сбрасывается, и тогда не надо ожидать сильного. Обычно опасаются таких моментов: если тишина и покой, то потом может произойти какое-либо мощное и сильное [сейсмособытие]. А когда они часто, но небольшие, то есть, как бы стравливается давление, то ожидать тогда каких-то сильных не стоит», — пояснила Любимова.

Член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы также отметила, что для Туапсинского района произошедшие толчки — нетипичное явление. По ее словам, было бы более ожидаемым, если бы перераспределение от Турции пошло по разлому через Абхазию и Грузию.

