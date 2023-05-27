«Царит беспорядок»: Киссинджер заявил о потере ориентиров у ведущих стран

Ведущие страны потеряли ориентиры в новых обстоятельствах, большинство из них не имеют превалирующую точку зрения на то, чего хотят достичь на мировой арене. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в предъюбилейном интервью газете The Wall Street Journal. 27 мая экс-советнику президента США по национальной безопасности исполнилось 100 лет.

Статья по теме: Киссинджер назвал возможные варианты разрешения ситуации вокруг Украины

«Большинство крупных стран… задаются вопросом о своем базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам… Множество стран, в том числе крупных, не имеют превалирующей точки зрения на то, чего они хотя достичь на мировой арене», — заявил Киссинджер, отвечая на вопрос о конкуренции между Вашингтоном и Пекином.

Он также отметил, что в мире сейчас в этом плане «царит беспорядок». Бывший госсекретарь США добавил, что взгляды на будущее в разных странах начали расходиться друг с другом, и политику Соединенных Штатов поддерживают и считают правильной все меньше партнеров.

«Американцы видят себя праведными. Мы верим, что мы неэгоистичны, что у нас нет исключительно национальных задач, что наши национальные задачи достигаются на внешнеполитическом направлении с таким трудом, что когда мы представляем их для обсуждения и уточнения, то встречаемся с сопротивлением оппонентов», — заявил Киссинджер.