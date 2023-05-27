В ФСБ назвали количество обстрелов территории РФ со стороны Украины за время СВО

С началом проведения спецоперации на российско-украинском участке государственной границы обострились угрозы военного характера. На российскую территорию забрасываются диверсионно-разведывательные группы, зафиксировано уже более 2 тыс. обстрелов, в том числе м применением БПЛА, сообщил в интервью ТАСС руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. В ответ на это, по его словам, усилен оперативный, боевой и технический потенциал пограничных органов РФ, созданы оборонительные фортификационные сооружения.

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«Увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в российском приграничье, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (барражирующих боеприпасов и других). С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше 2 тыс. таких случаев», — рассказал Кулишов.

Он также отметил рост провокаций на границе, заброски на российскую территорию диверсионно-разведывательных групп, украинских националистических и экстремистских организаций и их сторонников.

«В этих условиях в соответствии с решением президента Российской Федерации осуществлено наращивание оперативного, боевого и технического потенциалов пограничных органов, приняты дополнительные меры по инженерно-техническому прикрытию государственной границы, включая создание системы оборонительных фортификационных сооружений», — добавил генерал.

Также, по его словам, активизирована работа по пресечению контрабанды в Россию оружия, боеприпасов, военного имущества и наркотиков, усилен контрразведывательный режим на приграничной территории в Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму. Особое внимание уделяется охране транспортного перехода через Керченский пролив, морской транспортной и энергетической инфраструктуры, а также обеспечению безопасности плавания судов в Азовском и Черном морях.

