В России разработали технологию для создания основного компонента средств личной гигиены

Распушенная целлюлоза или пушенка имеет отличные впитывающие свойства и является основным компонентом в составе салфеток, бумажных полотенец, подгузников, медицинских масок и одноразовых простыней. В России ее не производили, но проблему решили ученые кафедры физической и коллоидной химии Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Их разработка не только заместит импортные аналоги, но и позволит снизить стоимость конечного продукта, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

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«За рубежом для получения пушенки применяется традиционный "мокрый" метод размола древесины в специальной машине с использованием больших объемов воды. Мы разработали "сухой" способ, который заключается в роспуске целлюлозы на отдельные волокна в воздушном потоке. Наш метод экономит не только пресную воду на 30%, но и электроэнергию на 40%. А кроме того, "сухой" способ позволяет перемалывать целлюлозу не только хвойных, но и более дешевых, лиственных пород древесины и требует в два раза меньше оборудования. Все эти факторы значительно уменьшают стоимость конечного продукта», — пояснила доцент кафедры физической и коллоидной химии СПбГУПТД Ираида Осовская.

Проведенные испытания подтвердили, что российская пушенка имеет высокие впитывающие характеристики, обладает антибактериальным эффектом и соответствует распушенной целлюлозе, которую используют крупные иностранные компании. Технологией петербургских ученых уже заинтересовались российские предприятия, ведутся переговоры о ее внедрении в промышленность, добавили в пресс-службе.