В США назвали миллиардеров, у кого денег больше, чем в казначействе страны

Остаток денежных средств в министерстве финансов США сейчас меньше, чем собственный капитал некоторых богатейших людей планеты. По данным на 25 мая, у Минфина США на выполнение обязательств правительства оставалось $49,47 млрд, при этом есть 25 миллиардеров, и большинство из них — американцы, чье состояние превышает эту сумму, пишет The Hill.

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«Согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, есть 24 человека с более высоким чистым капиталом, чем сумма денег, которой в настоящее время располагает Казначейство. При этом Майкл Блумберг — основатель издания — исключен из списка в соответствии с его редакционной политикой, но Forbes оценивает его состояние примерно в $94,5 млрд», — сообщает издание.

В пятерку лидеров этого списка вошли гендиректор LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно с состоянием $189 млрд; гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск, владеющий $179 млрд; основатель Amazon Джефф Безос ($139 млрд); соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($125 млрд) и соучредитель Google Ларри Пейдж — $112 млрд.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила, что к 5 июня США исчерпает средства, имеющиеся для выполнения обязательств, после чего наступит дефолт. В январе госдолг страны достиг потолка в $31,4 трлн.

