«Золото наслаждается моментом славы»: в Британии оценили перспективы самой твердой валюты

Доля американского доллара в общемировых валютных запасах сократилась с 70% в 2000 году до неполных 60% в данный момент. Инициаторам таких тектонических сдвигов стали Россия, Китай, Турция и Индия. При этом золото стало «движущей силой мятежа центробанков против доллара», которые скупают его из страха перед геополитическими рисками. Цены на него взлетели, но то, какими они станут в будущем, будет зависеть от трех факторов, пишет британская газета Financial Times.

Статья по теме: Российские компании включились в золотую гонку

«В надежном хранилище лондонского Мейфэра, где толстое стекло выдерживает автоматную очередь, а наблюдение ведется круглосуточно с четырех пультов, самые богатые в мире люди хранят золото. К концу года заполнятся все маленькие сейфы этого хранилища, аренда которых обходится в 12 тыс. фунтов стерлингов ежегодно. Все дело в том, что клиенты стараются себя обезопасить и в этих целях прибегают к средствам, которые тверже самой твердой валюты. Это признак тревожных времен», — пишет издание.

По данным FT, в прошлом году центробанки купили 1 079 тонн золотых слитков, и это был максимум за всю историю подсчетов, с 1950 года. В результате золото выросло в цене почти до исторического максимума и с конца марта стоит 2 072 доллара за тройскую унцию.

«Наступила новая эра? Если говорить коротко, то да. Переключение на золото объясняется стремлением создать более нейтральный портфель в ответ на геополитические сдвиги», — считает руководитель Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов Рут Кроуэлл, чья организация устанавливает мировые стандарты и ценовые ориентиры для торговли золотом.

Британский ресторатор, современный «золотой жук» Дэвид Фрэнкс хранит более 2 млн фунтов в слитках, монетах и акциях горнодобывающих компаний, и старается поменьше инвестировать в рынок ценных бумаг. Он признался, что не видит иного выбора, кроме золота и серебра. Глава второй в мире золотодобывающей компании Barrick Gold Марк Бристоу согласен с ним и тоже считает, что у «центробанков во всем мире заканчиваются варианты действий, а джинн инфляции, между тем, уже выбрался из бутылки, и развивающимся странам грозит серьезная опасность, так как они могут попасть в глубокую долларовую долговую яму».

Страны, имеющие большую долларовую задолженность, и экономика которых находится в бедственном положении чаще всего тоже разворачиваются в сторону золота. Так, до декабрьского дефолта Гана, занимающая шестое место в мире по объемам золотодобычи, предлагала расплачиваться за импорт нефти золотыми слитками. А Зимбабве в попытке поддержать свою валюту запускает обеспеченную золотом криптовалюту, пишет FT.

«Золото пока наслаждается моментом славы, однако трудно предсказать, как долго продлится мощный спрос на него. Тех, кто делает ценовые прогнозы по драгметаллам, порой сравнивают с пассажирами лондонского такси, сидящими на откидных креслах лицом назад. Они видят только то, что уже проехали, но не то, что впереди. Отчасти это связано с тем, что золото на 12 триллионов долларов уже добыто и находится над землей, а не в ее недрах», — говорится в публикации.

Эксперты считают, что в ближайшей перспективе определяющим фактором цен на золото станет курс, которым будет следовать ФРС, чтобы оздоровить экономику и взять под контроль инфляцию. В более долгосрочной перспективе гонку потребителя за этим драгметаллом сможет притормозить состояние самой золотодобывающей отрасли. Нельзя также сбрасывать со счетов планы финансируемого золотодобывающей отраслью Всемирного совета по золоту, который намерен создать привязанную к этому драгметаллу стабильную криптовалюту.