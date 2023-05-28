Акции недели: от «Транснефти» ждут дивидендов

Индекс МосБиржи прибавил на этой неделе 2,13%, выйдя в пятницу на максимум с 6 апреля 2022 года. И лучшими в его составе стали привилегированные акции «Транснефти», прибавившие 8,96%.

Это одна из тех интригующих инвесторов бумаг, которых стало немало на российском рынке после того, как компаниям разрешили не раскрывать отчетность. Инвесторам приходится делать заключения по ним способами, которыми в других странах (да и в России тоже) пользовались где-нибудь полтораста лет назад, когда не было четких требований к раскрытию информации.

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Даже когда по косвенным признакам можно четко понять, что дела у эмитента дела идут хорошо, при прикидке справедливой цены всегда будет необходим огромный допуск. И чем больше прошло времени с последней публикации отчетности, дивидендов или случайно брошенной публике фразы инсайдера, тем туманнее ситуация для внешнего наблюдателя.

Грубые ошибки тут всегда возможны. Но и прибыль для внимательно прислушивающегося ко всем новостям инвестора тоже может порой оказаться куда значительнее, чем это обычно бывает в стерильных условиях XXI века.

В случае с «Транснефтью» легко предположить, что 30 июня пройдет собрание акционеров: оно обычно проходит именно в этот день. В марте член совета директоров трубопроводной монополии Геннадий Шмаль обронил, что решение по размеру дивидендов, вероятнее всего, будет принято в июне. Это вполне логично, учитывая, что совет директоров должен дать соответствующую рекомендацию собранию.

А вот с их возможным размером – туман. Компания обычно отдавала акционерам 50% прибыли по МСФО, но неизвестно, как она поступит на этот раз. Государству нужны деньги (ему принадлежат все обыкновенные акции «Транснефти») и этот коэффициент может быть выше, соответственно и размер выплат по префам будет больше.

Но 2022 год был непростым, да и 2023-й легкой жизни не обещает, а значит доля направляемой на дивиденды прибыли теоретически может быть и ниже. Да и что там доля, если о размере самой прибыли сейчас можно только догадываться?

Соответственно, разброс возможных вариантов размера дивидендов очень велик. И те из них, которые предполагают двузначные цифры, в мае – по мере приближения собрания акционеров – все сильнее притягивали оптимистов.

Еще в марте, например, аналитики ПСБ писали: «Учитывая потребности бюджета, на выплату дивидендов может быть направлено, как минимум 50% от чистой прибыли, вплоть до 100%. Если Транснефть заработает по итогам 2022 года 180 млрд руб. (вероятность высока) и распределит 100% на дивиденды, то акционеры могут получить 24,8 тыс. руб./акцию».

Это, даже исходя из заметно выросших с тех пор котировок, на закрытие пятницы соответствовало 18,8% дивидендной доходности. Но даже и сравнительно пессимистические оценки нельзя назвать совсем уж низкими.

«По дивидендам Транснефти есть высокая степень неопределенности, так как компания не публиковала финансовые результаты за 2022 г., - писали на этой неделе аналитики ‘БКС Мир Инвестиций’. – Тем не менее вероятность выплат высокая, так как большая часть дивидендов пойдет в пользу государства (контролирует 100% обыкновенных акций Транснефти). В рамках дивидендной политики Транснефть выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды за 2022 г. ожидаются около 8000–10 000 руб. на бумагу, дивдоходность — 6,3–7,9%. Также есть вероятность, что компания может выплатить больше за счет увеличения payout ratio».

