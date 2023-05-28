Минобороны сообщило о ликвидации пункта дислокации иностранных наемников под Харьковом

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 156 районах проведения спецоперации. В ДНР и Запорожской области были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а в Харьковской области — пункт временной дислокации иностранных наемников. Российские средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника, три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении в районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». На Донецком направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, польская самоходная артустановка «Krab», а также склады боеприпасов и вооружения. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял свыше 100 военнослужащих, четыре автомобиля, американскую РЛС AN/TPQ-37 и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 10-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9322 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10506 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

