Минпромторг предложил новые нормы расчета необходимого количества магазинов

На каждые 10 тыс. населения необходимо минимум 29 магазинов, из них 13 должны быть продуктовыми, шесть — нестационарными (киоски и павильоны) и 0,4 ярмарки. При этом регионы могут менять их количество в большую, но не в меньшую сторону, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа Минпромторга.

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По действующим сейчас нормативам на 1 тыс. жителей должно приходиться 202 кв. метров продовольственных магазинов и 387 кв. метров непродовольственных. При этом каждый регион может использовать более точные расчеты, учитывая, к примеру, расходы населения на покупку товаров, индекс роста цен, объем реализованных товаров и стоимость потребительской корзины. Одной из целей принятия нового постановления было упрощение этой методики и возможность ее актуализации. Теперь предлагается учитывать только коэффициент, определяемый министерством, и количество населения в регионе. Кроме того, городам федерального разрешается устанавливать свои нормы, а районам Крайнего Севера — устанавливать свои, или вообще не использовать эти расчеты. Нормативы будут действовать не более пяти лет, чтобы можно было оперативно их менять с учетом демографической ситуации.

«В последние годы из-за избыточно строгих требований к рынкам их число уменьшается, многие сменили формат на "ярмарки". Теперь в нормах будет учитываться количество ярмарок и рынков в целом. Новый подход позволит стимулировать региональные и местные органы власти на создание наиболее подходящих условий для осуществления торговой деятельности населением, одновременно облегчая достижение соответствующего норматива», — говорится в пояснении авторов поправок.

По данным Росстата на конец 2022 года, в России было 853 тыс. магазинов. С учетом численности населения в целом по стране торговых объектов оказалось вдвое больше, чем требуют новые расчеты. Причем такое соотношение характерно как для многонаселенного столичного региона, так и для малонаселенных Тывы и Калмыкии.