На дне озера в Железноводске обнаружили железную руду

Во время чистки Курортного озера («Тридцатки») в Железноводске водолазы подняли со дна намагниченный кусок породы, который после тщательного изучения оказался железной рудой, сообщает администрация города.

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«Каждый год водолазы находят все более интересные вещи. В том году были подняты каменные шары, когда-то служившие украшением каменной лестницы, а в этом году нашли железную руду. Водолазы приложили к ней магнит и подтвердили свои догадки — это именно железная руда. Направим находку на экспертизу, чтобы определить содержание стали и теперь, после того как у нас нашли железную руду, мы окончательно подтвердили свое железное название», — прокомментировал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Курортное озеро — рукотворное. Оно появилось в Железноводске в 1954 году благодаря десяткам энтузиастов, которые вырыли огромный котлован, который заполнился водой из горного ручья. Озеро называют также Декоративным и Тридцаткой, по названию соседнего санатория имени 30-летия Победы. Озеро расположено рядом с Железной горой, которая славится обилием минеральных источников на склонах.

