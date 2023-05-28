«Напрасно он так»: Медведе припугнул сенатора США судьбой Кеннеди

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на заявление американского сенатора Линдси Грэма, пожелав ему не забывать печальную судьбу сенатора Роберта Кеннеди, который был убит через пять лет после гибели брата-президента. На встрече с главой Украины Владимиром Зеленским Грэм объявил, что «русские умирают» и США «еще никогда не тратили деньги так удачно».

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«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ призвал Грэма вспомнить печальную судьбу «Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков».

Сенатор Роберт Кеннеди был смертельно ранен в 1968 году в Лос-Анджелесе, спустя пять лет после убийства брата, 35-го президента США Джона Кеннеди. Сенатор Хьюи Лонг был застрелен в 1935 году. Политика и пастора Пинкни убили в числе других прихожан Африканской методистской епископальной церкви в 2015 году в Чарльстоне. Эллиотт был застрелен из двустволки в 1879 году.

