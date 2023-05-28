«Предотвратить невозможно»: ученый предупредил об изменениях в Черном море

Глобальное изменение климата уже начало «тянуть Черное море к гибели», считает один из самых известных турецких геологов, профессор Осман Бекташ. В беседе с болгарским bTVНовините он рассказал, что недостаточное количество снега и повышение температуры выше сезонных норм оказали негативное влияние на морскую жизнь, в результате чего количество рыбы в Черном море уже сократилось.

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«Черное море имеет уникальную структуру. Оно состоит из трех слоев. Верхний слой представляет собой среду глубиной до 50 метров, там много кислорода и там обитают морские жители. Под ним находится холодный промежуточный слой (температура 8 градусов по Цельсию). На глубине 150-200 метров нет кислорода, дно моря заполнено сероводородом, там никто не живет», — объяснил Бекташ.

Он отметил, что именно средний слой воды играет особую, жизненно важную роль в охлаждении верхнего слоя и действует как кондиционер. Однако после 1960-х годов этот слой начал истончаться и терять свои свойства. По его словам, это происходит из-за «уменьшения прихода холодных вод с севера» и общего потепления.

Впоследствии, по мнению ученого, нижний, сероводородный, слой может смешаться с верхним, и это уже будет угрожать всем, кто живет у моря. Ситуацию эту «невозможно предотвратить или обратить вспять», добавил профессор.

